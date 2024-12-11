 

Консультации у президента – Макрон намерен назвать имя премьера “в 48 часов”

11.12.2024, 22:15, Новости дня
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В Елисейском дворце прошли консультации президента Франции Эммануэля Макрона и лидеров умеренных партий, на которых обсуждались пути выхода из правительственного кризиса. Участники встречи рассказали, что Макрон намерен назвать имя нового премьер-министра в течение 48 часов.

Консультации впервые приняли форму круглого стола – в прошлом Макрон встречался отдельно с представителями каждой партии. Отметим, что ультраправое “Национальное объединение” и ультралевую “Непокоренную Францию” на встречу не пригласили.

Перспективы формирования нового правительства представляются туманными, многие политики заявляют, что этот вопрос необходимо обсуждать в парламенте, а не в президентском дворце. “На сегодняшний день Макрон не может выступать в качестве посредника”, – заявил лидер социалистов Оливье Фор.

На прошедших летом 2024 года парламентских выборах первое место со 180 мандатами занял альянс левых партий, в который входит и “Непокоренная Франция”. На втором месте – пропрезидентское движение “Вместе за республику”, представленный 159 депутатами, на третьем – “Национальное объединение”, у которого 142 мандата.

Макрон и тогда объявил, что в правительства не войдут представили ультралевых и ультраправых. На формирование кабинета Мишеля Барнье ушло два месяца – всего лишь на месяц меньше, чем он продержалось у власти. Причиной вотума недоверия стали предложенные правительством бюджетные сокращения.


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