 

Оскандалившаяся Глюкоза подвела итоги: Казалось, что этот год разрубит на кусочки

11.12.2024, 18:15, Разное
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Наталья Чистякова-Ионова, известная под псевдонимом Глюкоза, рассказала, что несмотря на череду трудностей, которые ей довелось пережить в этом году, она все же смогла взять себя в руки и теперь чувствует творческий подъем.

Певица подвела итоги года и поделилась будущими целями и задумками, выразив уверенность в своем положительном настрое. Она подчеркнула, что у нее множество новых идей и обещала порадовать своих поклонников. Недавно певица поменяла свой стиль и сделала рестарт карьеры. Ионова уже представила публике несколько новых композиций.

Уходящий год, действительно, выдался непростым для Глюкозы. Сама певица высказалась о нем достаточно однозначно.

“Казалось, что этот год разрубит на кусочки, но нет!”, — сказала Ионова.

Все началось с того, что летом она потеряла бабушку. Это вызвало у артистки сильное эмоциональное потрясение. Медики были вынуждены прописать ей антидепрессанты. Впоследствии это привело к отмене одного из концертов в Красноярске. Во время выступления звезда испытывала трудности с контролем мимики и пением, что объяснила позже побочными эффектами от лекарств.

Осенью Ионовой пришлось столкнуться с неприятностями в аэропорту, когда она была задержана. Ей выписали штраф в размере пяти тысяч рублей. Певица настаивает на том, что ее задержали напрасно. Артистке вменяли употребление запрещенных веществ, хотя, по словам Глюкозы, она была абсолютно трезвой.


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