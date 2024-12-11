Toyota начнёт производить автомобили с предустановленными арками для пулемётов и зенитных установок

Компания Toyota объявила о планах привлечь рекордные инвестиции в свои сборочные заводы на Ближнем Востоке – топ-менеджеры видят в этом регионе «большие перспективы».

В частности, планируется в 6 раз расширить число выпускаемых пикапов и вернуть на конвейер некоторые дешёвые модели, снятые с производства с 2000-х годов.

В сети появились фрагменты презентации компании для инвесторов, из которых следует, что теперь машины будут с завода оснащать арками для пулемётов, зенитных установок и миномётов. Также у компании в планах открыть сеть тюнинг-ателье, где на машины непосредственно установят оружие, предоставленное заказчиком.

– К сожалению, эта операция зачастую выполняется некорректно, в кустарных условиях, что впоследствии приводит к репутационным потерям для марки. К примеру, крупнокалиберные орудия должны монтироваться с применением особых демпферных подушек, которые в этот регион сейчас вообще не поставляются, – пояснил конструктор пикапов Йошидо Окаяси.

Если компания найдёт деньги, новое оборудование смонтируют до середины 2025 года. По словам источников в топ-менеджменте Toyota, уже начато предварительное формирование портфеля заказов.

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