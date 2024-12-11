Мнение: Почему вторжение Израиля в Сирию — это другое

Израиль воспользовался неразберихой, воцарившейся после смещения Башара Асада, чтобы двинуть свои войска через границу Сирии, оккупировав для начала 400 квадратных километров чужой земли. Казалось бы, не так много, но расстояния там маленькие, и до Дамаска — столицы Сирии — от границы с Израилем всего лишь один день пути пешком. Очевидная причина для вторжения — право сильного. Даже зыбких прав на сирийские земли у Израиля нет: достаточно сказать, что в Сирии на 2024 год жили всего лишь 3 еврея, и я не удивлюсь, если после смены режима кто-нибудь из этой троицы уже оформляет документы для эмиграции.

У нас, в России, ситуация принципиально другая. Хорошо это или плохо, но наши власти действуют в строгом соответствии с международным правом и стараются — насколько это возможно в политике — соблюдать все формальные и неформальные договорённости.

Напомню в двух коротких абзацах историю событий. До 1917 года восток Украины и Крым были безусловно русскими землями, где жили русские, которые говорили по-русски и считали себя русскими. Ленин и Сталин отрезали Украину от России и начали так называемую «коренизацию», то есть откорм украинских националистов и силовое насаждение искусственной украинской культуры в русской среде. После распада СССР новые власти Украины продолжили работу коммунистов по замене русской культуры на украинскую.

В 2014 году американцы провели в Киеве государственный переворот, Евромайдан. Переворот дал регионам Украины юридическое право отделиться от Киева, поэтому Крым, ДНР и ЛНР провозгласили себя независимыми государствами. Независимый Крым почти сразу воссоединился с Россией, а ЛНР и ДНР долгое время воевали за свою свободу против напавших на Донбасс киевских боевиков. В 2022 Киев начал угрожать России ядерным оружием, после чего Россия вынуждена была признать ЛНР и ДНР, а потом помочь молодым республикам в обороне от жестокого врага.

Так вот, в 2022 в России проявилось значительное количество «пацифистов», возмущённых нашими действиями. Классический пример — одна из «директорок» продвинутой айти-корпорации, которая уехала в Израиль, заявив, что не будет возвращаться, так как «не может жить в стране, которая воюет со своими соседями».

Многим тогда казалось, будто причина споров между сторонниками и противниками Спецоперации — недостаток информации у «пацифистов». Картина в голове у большинства интеллигентных людей была примерно такой:

1. Мы с Павлом Фёдоровичем С. — культурные люди. Читаем умные книги, смотрим фильмы «не для всех», пользуемся помадой для волос.

2. У нас с Павлом Фёдоровичем много общих знакомых, и он у всех наших имеет репутацию совестливого человека с глубоким умом.

3. Неоспоримые объективные факты не оставляют порядочному человеку иного выбора, кроме как безусловно занять в текущем конфликте сторону России.

4. Следовательно, надо донести до Павла Фёдоровича факты, и он тут же отдаст портному своё дизайнерское пальто, чтобы тот вышил ему огромную букву Z на спине.

За прошедшие три года стало ясно, что реальный мир отличается от выстроенного в наивных головах, причём отличается в каждом пункте.

1. Павел Фёдорович не является культурным человеком. Любой дурак может пролистать модные книги, просмотреть модные фильмы и поцокать языком перед арт-объектом в виде банана, прилепленного к стене на строительный скотч. Дураку даже и проще: он менее склонен рефлексировать или скучать.

2. Павел Фёдорович не является ни совестливыми, ни умным. Нет пророка в своём отечестве, так что если репутация Павла Фёдоровича в креативной тусовке высока, значит он-то как раз и не пророк. Если бы Павел Фёдорович был совестливым и умным, если бы он говорил честные слова вместо льстиво-приятных окружению, он был бы не уважаем, а гоним.

3. Факты вынуждают порядочного человека безусловно занять сторону России только при условии, что он русский. Американец, к примеру, может занимать позицию «моя страна не права, но это моя страна». А Павел Фёдорович себя русским не ощущает — скорее уж он ощущает себя врагом России.

4. Наконец, Павел Фёдорович не до такой степени дурак. Он отлично знает все основные факты про Россию, про Киев, про США и про СВО. Просто эти факты ему безразличны, так как в его систему ценностей ни честность, ни гуманизм, ни справедливость не включены.

Чтобы не делать из Павла Фёдоровича карикатуру, отмечу и другие его черты. В быту он обычно порядочный человек — к примеру, обнаружив забытый в поезде портфель попутчика, Павел Фёдорович не поленится покопаться внутри, найти там зацепку в виде адреса и потратить полтора часа личного времени, чтобы завезти портфель растеряхе на работу. Также у Павла Фёдоровича есть личная смелость: он готов писать в Фейсбуке гадости про «путинский режим» даже предполагая, что ему за это может в итоге прилететь.

На всякий случай: образ, разумеется, собирательный. Под Павлом Фёдоровичем я имею в виду сейчас всех наших фрондёров вместе, но никого из них в отдельности.

Так вот, в 2022 году многим казалось, будто Павел Фёдорович просто чего-то не понимает. Казалось, что достаточно скинуть ему ссылку на новый факт, изложить ему новый аргумент, и тогда он, наконец, всё поймёт и станет «за нас».

На самом деле, Павел Фёдорович давным-давно уже всё понял и осознал. Никакие дополнительные факты ему не нужны. Начнёте на него давить, он сделает вид, будто его чувства оскорблены, и закончит под этим предлогом разговор. А если припрёте к стенке и заставите отвечать, то увидите в итоге ухмыляющийся оскал уголовника, который сбросил маску невинности, как только ему показали видеозапись его преступления.

У выходцев с Украины, кстати, дела обстоят ещё печальнее: они настолько атомизированы, что у них зачастую вообще нет ценностей за пределами своей хаты. У Павла Фёдоровича, однако, внешние ценности есть, и вот что для него по-настоящему важно:

— его родственники и друзья;

— его большая креативная тусовка;

— уважаемые в креативной тусовке журналисты, музыканты и прочие иноагенты.

Также Павел Фёдорович ценит Израиль. Если он еврей, то Израиль для него — настоящее Отечество, которое надо защищать с оружием в руках, и предать которое немыслимо. Это если он еврей. А если Павел Фёдорович не еврей, то Израиль для него — очень важное государство, которое нельзя всерьёз критиковать, так как это заденет чувства уважаемых людей, и так как это просто дурной тон.

Россия и русский народ в систему ценностей Павла Фёдоровича не входят. Даже живя в Петербурге или Москве, Павел Фёдорович может одновременно гордиться своим племянником, который служит в ЦАХАЛ, и горячо возмущаться тем, что у русских вообще есть армия. Никакой шизофрении тут нет — аналогичным образом болельщик футбольной команды всегда будет за своих и против чужих. Разница, пожалуй, только в том, что футбольный фанат ценит честную игру, справедливость и гуманизм: изредка футбольный фанат неохотно признаёт, что вон в той конфликтной ситуации чужие поступили правильно, а свои были неправы. Для Павла Фёдоровича справедливость и гуманизм — пустой звук, бессмысленные абстрактные понятия. Как мы могли убедиться за последние три года, преступления врагов России даже вскользь не задевают струн его души: будучи человеком интеллигентным, Павел Фёдорович способен за 5 секунд найти оправдание абсолютно всему.

Опыт подсказывает, что переубедить Павла Фёдоровича уже невозможно. Если у него не открылись глаза ни в 2012, ни в 2014, ни в 2022, следует сделать вывод, что готтентотская мораль — «я за своё племя, и плевать мне на вашу глупую Россию» — является его окончательно созревшим моральным стержнем, дальнейшего духовного развития уже не будет.

Посмотрите, что Павел Фёдорович, который так горячо возмущался действиями России в 2022 году, скажет по поводу вторжения Израиля в Сирию. Он или заявит, что Израиль полностью прав, или, в лучшем случае, стыдливо промолчит. Надеюсь, это шоу лицемерия будет достаточно убедительным, чтобы у порядочной части нашей интеллигенции развеялась большая часть иллюзий по поводу непорядочной её части.

PS. Раз уж мы обсуждаем другие страны. Объясните, пожалуйста, что за ерунда происходит с зарплатами в Китае? Россия обгоняет Китай примерно вдвое по ВВП (ППС) на душу населения. Так как наши экономические системы схожи, из этого следует, что и зарплаты у нас должны отличаться приблизительно вдвое (в пользу России). Однако иностранная статистика утверждает, будто зарплаты в Китае уже значительно выше, чем у нас. В чём тут подвох?