Рупор кремлевской пропаганды: Вся Абхазия осталась без света

По мотивам абхазских хотелок https://colonelcassad.livejournal.com/9543134.html

Сегодня вся Абхазия осталась без света. Чуть ранее там начались многочасовые отключения.

Ранее несколько "оппозиционеров" были показательно лишены российского гражданства.

Прозрачный намек, что Кремль не собирается с нмии всерьез иметь дело, ну а если абхазы хотят как и раньше получать российские дотации и дешевую электроэнергию, им надо учитывать пожелания Москвы. Ну или жить по средствам. Времена неограниченных дотаций, в ответ на которые следовали абхазские плевки, прошли.

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