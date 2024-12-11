Рупор кремлевской пропаганды: Вся Абхазия осталась без света
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По мотивам абхазских хотелок https://colonelcassad.livejournal.com/9543134.html
Сегодня вся Абхазия осталась без света. Чуть ранее там начались многочасовые отключения.
Ранее несколько "оппозиционеров" были показательно лишены российского гражданства.
Прозрачный намек, что Кремль не собирается с нмии всерьез иметь дело, ну а если абхазы хотят как и раньше получать российские дотации и дешевую электроэнергию, им надо учитывать пожелания Москвы. Ну или жить по средствам. Времена неограниченных дотаций, в ответ на которые следовали абхазские плевки, прошли.
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Источник: Colonel Cassad
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