 

Рупор кремлевской пропаганды: Вся Абхазия осталась без света

11.12.2024, 15:10, Разное
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По мотивам абхазских хотелок https://colonelcassad.livejournal.com/9543134.html
Сегодня вся Абхазия осталась без света. Чуть ранее там начались многочасовые отключения.
Ранее несколько "оппозиционеров" были показательно лишены российского гражданства.
Прозрачный намек, что Кремль не собирается с нмии всерьез иметь дело, ну а если абхазы хотят как и раньше получать российские дотации и дешевую электроэнергию, им надо учитывать пожелания Москвы. Ну или жить по средствам. Времена неограниченных дотаций, в ответ на которые следовали абхазские плевки, прошли.

Источник: Colonel Cassad


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