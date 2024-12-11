 

Рупор кремлевской пропаганды: За день до ухода Асада…

11.12.2024, 1:55, Разное
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За день до ухода Асада.
С художником Максимом Ильиновым (https://t.me/ILINOV_MAKSIM) на фестивале документального кино "Линия фронта".

На следующий день Асад покинул пост президента Сирии и улетел в Россию, но не в Ростов (если что, Янукович тоже не в Ростове давно живет, а в Подмосковье). Теперь будет жить с семьей в России, где по распоряжению Путина он получил политическое убежище. Полагаю, гарантии на этот счет он получил еще в 2015 году во время обсуждения вопроса ввода российских войск в Сирию.

Когда приехал в Ростов, сирийская армия сдала Хаму, когда уехал, уже сдали Дамаск. Это было быстро.

О некоторых причинах краха будет развернутый материал завтра-послезавтра.

Источник: Colonel Cassad


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