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14 декабря в центре Рыбинска ограничат движение транспорта

11.12.2024, 9:09, Объявления
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Для обеспечения безопасности участников и зрителей детского праздника «НаШествие Дедов Морозов».

На время построения колонны, период шествия и проведение праздничных мероприятий на площади Дерунова будут временно закрыты для проезда транспорта участки улиц Крестовой, Стоялой, Чкалова, Свободы, Кольцова и пр. Ленина.

С 14:30 до 17:30 будут закрыты:
– улица Крестовая на участке от дома № 25 до улицы Свободы;
– улица Стоялая на участке от улицы Волжская набережная до улицы Чкалова;
– проспект Ленина на участке от Крестовой улицы до улицы Братьев Орловых;
– улица Свободы на участке от Крестовой улицы до улицы Герцена;
– улица Чкалова на участке от улицы Свободы до улицы Кирова;
– улица Кольцова на участке от улицы Крестовой до улицы Герцена.

На указанный период изменятся маршруты общественного транспорта. Информация о временной схеме будет размещена на странице Министерства дорожного хозяйства и транспорта ЯО.

14 декабря с 00:00 до 14:30 будет запрещена остановка, стоянка транспортных средств:
– по Стоялой улице на участке от улицы Волжская набережная до улицы Чкалова;
– по Крестовой улице на участке от дома № 25 до улицы Свободы;
– по улице Чкалова на участке от улицы Свободы до улицы Кольцова;
– по улице Ломоносова на участке от улицы Волжская набережная до Крестовой улицы.

Программа детского праздника «НаШествие Дедов Морозов» 14 декабря:

15:00 — построение колонны на ул. Стоялой
16:00 — старт шествия праздничной колонны
16:30 — встреча колонны на площади Дерунова
16:45 — церемония зажжения огней на елках города
17:10 — выступление творческих коллективов города Рыбинска и ансамбля «Барвинок» из Луганской народной Республики
17:45 – открытие катка и спортивный праздник


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