 

ТЕСТ: 7 слов, которые только 1/10 человек напишет без ошибок

10.12.2024, 20:45, Новости дня
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ВОПРОСЫ

1. Как правильно?

А. труженик

Б. тружинник

В. труженник

2. Где слово указано без ошибки?

А. поскальзнуться

Б. поскользнутся

В. поскользнуться

3. Какое написание верное?

А. розвитие

Б. развитие

В. развитее

4. Как правильно?

А. просвититильство

Б. просвитительство

В. просветительство

5. Где нет ошибки?

А. прилагательное

Б. прелагательное

В. прилагатильное

6. Найдите правильный вариант.

А. увесчевать

Б. увещевать

В. увещивать

7. Где верное написание слова?

А. питатильный

Б. питательный

В. петательный

ОТВЕТЫ

1. А. труженик

2. В. поскользнуться

3. Б. развитие

4. В. просветительство

5. А. прилагательное

6. Б. увещевать

7. Б. питательный


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