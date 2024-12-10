Мнение: Какую пенсию хотят россияне, прибыль банковского сектора и число самозанятых в России

1. Пенсии в России примерно в пять раз ниже, чем хотелось бы пенсионерам. Обратите внимание на интересную постановку вопроса в статье на «Ленте» — журналист неявно подразумевает, что если пенсионер хочет себе большую пенсию, то он должен позаботиться об этом самостоятельно. Ранее эта мысль была крайне непопулярна — считалось, что высокую пенсию должно платить государство (ссылка):



Приемлемым размером пенсии россияне считают 110 тысяч рублей, при этом каждый второй из них еще не начал формировать сбережения на нее, а 32,7 процента и не собираются этим заниматься. Об этом со ссылкой на исследование Страхового дома ВСК сообщает РИА Новости.

Если в начале года каждый второй опрошенный говорил, что хотел бы получать на пенсии 50-100 тысяч рублей, то теперь такую сумму называет только каждый третий. Зато о надежде на пенсию в размере 100-200 тысяч рублей вместо 12 процентов респондентов стали говорить 25 процентов.

Самыми высокими ожидания оказались у граждан с высоким уровнем дохода, в первую очередь — у жителей Москвы и Санкт-Петербурга. Меньше всего о финансовой подушке безопасности в старости заботятся люди со средним уровнем дохода (38 процентов), у которых нет детей (41 процент). <…>

По состоянию на конец текущего года средний размер страховой пенсии по старости в России составляет 22,3 тысячи рублей, а на конец 2025 года он должен вырасти до 24 тысячи рублей (плюс 7,3 процента). Социальная пенсия с 1 апреля 2025 года достигнет 15,4 тысячи рублей.

В реальности я не уверен, что у нас вообще будут сколько-нибудь нормальные государственные пенсии — молодёжи мало, брать налоги через 30-40 лет будет не с кого. Если же учесть, что предпринимателям государство вообще не считает нужным платить выше минималки, конкретно я вынужден выбирать: или откладывать на пенсию самостоятельно, или морально готовиться к жёсткой экономии.

2. Кстати, русский банковский сектор чувствует себя хорошо, банки гребут деньги лопатой (ссылка):





Банковский сектор России продолжает демонстрировать высокую прибыльность в 2024 году. По итогам 9 месяцев банки заработали рекордные 3 триллиона рублей, превзойдя результат прошлого года (2,7 трлн рублей). Только за третий квартал 2024 года прибыль составила 1,2 триллиона рублей, что стало новым историческим максимумом.

Наибольшую долю прибыли обеспечил Сбербанк — за январь-сентябрь он заработал 1,462 триллиона рублей, что составляет 40% от всей чистой прибыли банковской системы. В третьем квартале его результат достиг 521 миллиарда рублей. Газпромбанк и ВТБ заняли второе и третье места с результатами 235 и 207 миллиардов рублей соответственно.

Эксперты прогнозируют, что по итогам года прибыль банковской системы может достичь 4 триллионов рублей, что станет еще одним рекордом для отрасли.

Это хорошая новость по двум причинам. Во-первых, устойчивость банковского сектора — важнейшая составляющая устойчивости экономики в целом. Пока Спецоперация ещё идёт, чем устойчивее — тем лучше. Во-вторых, будучи миноритарным акционером одного из банков, я ожидаю жирные дивиденды в 2025 году.

3. Регистрация россиян в качестве самозанятых помогает собирать налоги. Казалось бы (ссылка):

Число зарегистрированных в качестве самозанятых граждан в России к началу декабря 2024 года превысило отметку в 12 миллионов человек. <…>

За время действия специального режима, начисленные налоги превысили уровень в 219 миллиардов рублей <…> …суммарные доходы зарегистрированных самозанятых за этот период оказались больше 5,2 триллиона рублей.

В ФНС добавили, что средний возраст самозанятого в России сейчас составляет 36 лет. При этом самому молодому из них исполнилось 14, а наиболее возрастному — 84 года. В то же время половина самозанятых в РФ ранее не декларировали собственные доходы. «50 процентов самозанятых — это новые лица в правовом поле», — резюмировали в ведомстве.

Ранее представители ФНС сообщили, что большинство самозанятых в России задействованы в сфере ремонтных работ. По данным ведомства, в этой сфере трудятся в общей сложности более 807 тысяч подобных граждан. В топ-3 самых востребованных специальностей у самозанятых в РФ также вошли автомобильная отрасль (700 тысяч человек) и IT-сфера (496 тысяч).

На самом деле, дело тут вовсе не в налогах. Эти 220 млрд рублей — копейки в общем море поступлений. У Налоговой по самозанятым цель другая — сделать прозрачным тот слой экономики, который ранее от неё прятался. Как показывает опыт, всё это может плохо закончиться для некоторых маленьких игроков: когда они вылезут из тени, им могут вздёрнуть налоги, также их могут придушить дополнительной дорогостоящей отчётностью (что ещё больнее).

Впрочем, особого выбора нет — уже при нынешнем уровне развития технологий Налоговая видит всё. Когда темпы прироста рядов самозанятых замедлятся, вслед за пряником последует кнут — тех, кто принимает деньги на карту, не платя свои 4% налогов, начнут потихоньку щемить.