Госдума ввела штрафы для россиян без новогоднего настроения

Государственная дума сразу в трёх чтениях приняла поправки в Кодекс об административных нарушениях, согласно которым в России с 10 декабря запрещено «дискредитация всенародно любимого праздника». Граждан, которые публично не радуются наступающему Новому году, ждут штраф или исправительные работы.

«В декабре всегда хочется радоваться, но бывает, зайдёшь в магазин, а из-за грустной физиономии у кассира или продавца всё чувство праздника испаряется. Теперь же этого не будет – новогоднее настроение нашим людям никто без последствий для себя не испортит», – сказала депутат Ирина Яровая.

Для должностных лиц штраф за «дискредитацию праздников» составит от 200 тысяч до 300 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей — от 300 тысяч до 500 тысяч рублей, для юридических лиц — от 500 тысяч до миллиона рублей. Обычных граждан оштрафуют на 5 тысяч рублей или направят на исправительные работы в случае рецидива.

Граждане смогут сообщить об испорченном новогодней настроении через приложение «Мой донос» или на портале «Госуслуги». В 2025 году депутаты планируют включить в перечень всенародно любимых праздников до 10 памятных дат истории России.

—