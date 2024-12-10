 

Госдума ввела штрафы для россиян без новогоднего настроения

10.12.2024, 19:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Государственная дума сразу в трёх чтениях приняла поправки в Кодекс об административных нарушениях, согласно которым в России с 10 декабря запрещено «дискредитация всенародно любимого праздника». Граждан, которые публично не радуются наступающему Новому году, ждут штраф или исправительные работы.

«В декабре всегда хочется радоваться, но бывает, зайдёшь в магазин, а из-за грустной физиономии у кассира или продавца всё чувство праздника испаряется. Теперь же этого не будет – новогоднее настроение нашим людям никто без последствий для себя не испортит», – сказала депутат Ирина Яровая.

Для должностных лиц штраф за «дискредитацию праздников» составит от 200 тысяч до 300 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей — от 300 тысяч до 500 тысяч рублей, для юридических лиц — от 500 тысяч до миллиона рублей. Обычных граждан оштрафуют на 5 тысяч рублей или направят на исправительные работы в случае рецидива.

Граждане смогут сообщить об испорченном новогодней настроении через приложение «Мой донос» или на портале «Госуслуги». В 2025 году депутаты планируют включить в перечень всенародно любимых праздников до 10 памятных дат истории России.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.12 / В СибГМУ и «Сколтехе» разработан новый материал для регенерации костей

10.12 / Мнение: Какую пенсию хотят россияне, прибыль банковского сектора и число самозанятых в России

10.12 / Меренговый рулет с голубикой: вкусная нежность

10.12 / СМИ: Асад увидел Воронеж и захотел вернуться в Сирию

10.12 / Стоянов раскрыл необычный факт о съемках “Городка”

10.12 / Употребление темного шоколада снижает риск развития диабета на 21 процент

10.12 / Сын Бориса Щербакова раскрыл правду о его самочувствии: диагноз неутешительный

10.12 / Главу Конституционного суда Румынии, отменившего результаты выборов, убила упавшая новогодняя ёлка

10.12 / Рупор кремлевской пропаганды: Мимо Луны. Часть №6

10.12 / Верховный суд рекомендовал декриминализовать побои, наносимые лицам с цветными волосами

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика