 

Меренговый рулет с голубикой: вкусная нежность

10.12.2024, 19:05, Новости дня, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Ингредиенты для меренги:

  • Яичные белки – 4 шт.
  • Сахар – 200 г
  • Ванильный сахар – 10 г
  • Кукурузный крахмал – 1 ч.л.
  • Лимонный сок – 1/2 ч.л.

Для крема:

  • Сливки 33% жирности – 300 мл
  • Сахарная пудра – 50 г
  • Голубика – 150 г

Приготовление:

Шаг 1: Меренга

  • Разогрейте духовку до 180°C.
  • В чистой сухой миске взбейте яичные белки до мягких пиков. Постепенно добавляйте сахар, продолжая взбивать, пока масса не станет густой и блестящей.
  • Добавьте ванильный сахар, лимонный сок и кукурузный крахмал. Аккуратно перемешайте лопаткой.
  • На противень выложите пергаментную бумагу. Равномерно распределите белковую массу, формируя прямоугольник размером примерно 30×40 см.
  • Уменьшите температуру духовки до 140°C и выпекайте меренгу около 20 минут, затем уменьшите температуру до 100°C и сушите еще 60-90 минут, пока она полностью не высохнет и не станет хрустящей.
  • Достаньте меренгу из духовки и дайте ей остыть.

    • Шаг 2: Крем

  • Взбейте холодные сливки с сахарной пудрой до густого состояния.
  • Добавьте половину голубики в крем и аккуратно перемешайте.

    • Шаг 3: Сборка рулета

  • Переверните остывшую меренгу на чистый лист пергамента так, чтобы верхняя часть оказалась внизу.
  • Намажьте поверхность меренги кремом, оставляя небольшие края свободными.
  • Распределите оставшуюся голубику поверх крема.
  • Аккуратно сверните меренгу в рулет, начиная с узкого конца. Используйте пергамент, чтобы облегчить процесс сворачивания.
  • Заверните готовый рулет в пищевую пленку и уберите в холодильник минимум на 1 час, чтобы он хорошо застыл.

    • Шаг 4: Подача

  • Перед подачей достаньте рулет из холодильника, снимите пищевую пленку и нарежьте порционными кусочками.
  • По желанию посыпьте сверху сахарной пудрой или украсьте свежей голубикой.

    • Приятного аппетита!


    Смотреть комментарииКомментариев нет

    Добавить комментарий

    Имя обязательно

    Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

    ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

    10.12 / В СибГМУ и «Сколтехе» разработан новый материал для регенерации костей

    10.12 / Во Франции начались консультации о формировании правительства

    10.12 / Мнение: Какую пенсию хотят россияне, прибыль банковского сектора и число самозанятых в России

    10.12 / Госдума ввела штрафы для россиян без новогоднего настроения

    10.12 / Бывшая заложница ХАМАСа Иегудит Раанан встретилась с Дональдом Трампом

    10.12 / СМИ: Асад увидел Воронеж и захотел вернуться в Сирию

    10.12 / Стоянов раскрыл необычный факт о съемках “Городка”

    10.12 / Употребление темного шоколада снижает риск развития диабета на 21 процент

    10.12 / Президенту Бразилии удалили внутричерепную гематому

    10.12 / Сын Бориса Щербакова раскрыл правду о его самочувствии: диагноз неутешительный

    Политика конфиденциальности - GDPR

    Карта сайта →

    По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

    Поддержать проект:

    PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

    18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

    Яндекс.Метрика