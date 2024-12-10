 

СМИ: Асад увидел Воронеж и захотел вернуться в Сирию

10.12.2024, 17:33, Разное
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Экс-президент Сирии Башар Асад остался не в восторге от выделенного ему жилья в Железнодорожном районе Воронежа – он порывался вернуться обратно в свою страну, а затем впал в депрессию, утверждает газета «Коммерсант» со ссылкой на источники в окружении политика.

Как правило, опальным иностранцам в России предоставляют жильё на юге с перспективой дальнейшего переезда в элитные посёлки Подмосковья, однако в Кремле были раздражены Асадом – ему велели предоставить ведомственную квартиру «где-нибудь в Воронеже или Твери», поскольку «большего он не заслужил».

«Господин Асад, увидев Железнодорожный район Воронежа, был глубоко шокирован, требовал вернуть его обратно в Сирию и даже пытался сам поехать в аэропорт и купить билет до Дамаска. После конфликта с таксистами уголовной внешности бывший президент вернулся в квартиру и стал вести себя апатично», – пишет газета.

Источник говорит, что Асад некоторое время высказывал претензии приставленному к нему охраннику.

«У нас была кровопролитная война, продлившаяся почти десятилетие. Мы сражались с исламистами, Израилем, США и Турцией одновременно. Но что случилось здесь? Почему это место выглядит ещё хуже? Какой бог вообще это позволяет?» – удивлялся он.

Собеседник добавил: поскольку иностранный гость пока остаётся в немилости у российского руководства, пока что ему «лучше не выступать» – в ближайший год он может добиться максимум переезда в Омск.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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