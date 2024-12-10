 

Президенту Бразилии удалили внутричерепную гематому

10.12.2024, 16:25, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва перенес трепанацию черепа и операцию по удалению внутричерепной гематомы, причиной которой стало его падение у себя в ванной комнате в октябре нынешнего года. Как сообщается, операция прошла удачно.

Гематома была выявлена 9 декабря, когда 79-летнему политику, жаловавшемуся на головную боль, была сделана магнитно-резонансная томография.

Напомним: из-за полученной травмы головы президенту Бразилии пришлось отказаться от участия в саммите BRICS, который в конце октября прошел в российской Казани – врачи запретили главе государства летать на самолете.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.12 / Стоянов раскрыл необычный факт о съемках “Городка”

10.12 / Отчет минобороны РФ об “СВО” в Украине. 1021-й день войны

10.12 / Парламент Южной Кореи проголосовал за арест президента

10.12 / Названы топ-10 российских режиссеров по кассовым сборам их фильмов

10.12 / Китай начал масштабные маневры у берегов Тайваня

10.12 / Предъявлены обвинения задержанному по подозрению в убийстве гендиректора UnitedHealthcare

10.12 / ФСБ РФ объявила о задержании израильтянина по делу о мошеннических кол-центрах

10.12 / Глава комитета Госдумы по обороне – “Российским базам в Сирии ничего не угрожает”

09.12 / Генсек NATO назвал Россию и Иран соучастниками преступлений Башара Асада

09.12 / Европейские страны прекратили рассмотрение просьб сирийцев о политическом убежище

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика