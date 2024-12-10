Президенту Бразилии удалили внутричерепную гематому

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва перенес трепанацию черепа и операцию по удалению внутричерепной гематомы, причиной которой стало его падение у себя в ванной комнате в октябре нынешнего года. Как сообщается, операция прошла удачно.

Гематома была выявлена 9 декабря, когда 79-летнему политику, жаловавшемуся на головную боль, была сделана магнитно-резонансная томография.

Напомним: из-за полученной травмы головы президенту Бразилии пришлось отказаться от участия в саммите BRICS, который в конце октября прошел в российской Казани – врачи запретили главе государства летать на самолете.