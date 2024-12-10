 

Рупор кремлевской пропаганды: Мимо Луны. Часть №6

10.12.2024, 14:20, Разное
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Вышла новая часть замечательного цикла короткометражек от писателя Сурена Цормудяна "Мимо Луны". Всего чуть более 5 суреноминут.

Аннотация:

1969. Самый насыщенный на космические события год.
Репетиции будущих достижений и ситуации "на грани". Прогулка Елисеева и Хрунова через открытый космос в гости к Шаталову.
Кто такие "дружелюбные незнакомцы" и почему Базз Олдрин обиделся?
Почему Борис Волынов хотел курить и как почтовым конвертом застраховать жизнь астронавта?
Чем может быть астероид 2018 AV и какое отношение катастрофа "Челленджера" имеет к чертежам ракеты "Сатурн-5"?
Двигатели Аполлонов используются все эти годы?
Как сенатор Вольф целился в Китай, а попал в НАСА.
Это и многое другое, в очередной короткометражке.

Источник: Colonel Cassad


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