Рупор кремлевской пропаганды: Мимо Луны. Часть №6

Вышла новая часть замечательного цикла короткометражек от писателя Сурена Цормудяна "Мимо Луны". Всего чуть более 5 суреноминут.

Аннотация:

1969. Самый насыщенный на космические события год.

Репетиции будущих достижений и ситуации "на грани". Прогулка Елисеева и Хрунова через открытый космос в гости к Шаталову.

Кто такие "дружелюбные незнакомцы" и почему Базз Олдрин обиделся?

Почему Борис Волынов хотел курить и как почтовым конвертом застраховать жизнь астронавта?

Чем может быть астероид 2018 AV и какое отношение катастрофа "Челленджера" имеет к чертежам ракеты "Сатурн-5"?

Двигатели Аполлонов используются все эти годы?

Как сенатор Вольф целился в Китай, а попал в НАСА.

Это и многое другое, в очередной короткометражке.

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