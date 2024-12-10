Новая светодиодная маска Become Anyone позволит стать кем угодно
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Разработчик Шон Ходжинс создал инновационную светодиодную маску для лица, призванную скрывать личность своего владельца. Устройство оснащено 9000 программируемых светодиодов, которые позволяют выводить любые изображения и анимацию.
Создание маски стало результатом сложного инженерного процесса, включающего в себя 3D-моделирование, печать, электронную разработку и точную ручную сборку. Ходжинс использовал машинку для установки светодиодов на панели, а затем спаял их вместе с помощью обычной кухонной печки-ростера. Для соединения панелей в трехмерную маску он применил крошечные выступы и провода, которые потребовали предельной точности и аккуратности.
Управление большим количеством светодиодов осуществляется посредством таблицы Google Sheets и специализированного контроллера Pixelblaze LED, интегрированного с Raspberry Pi. В результате многочисленных часов работы была создана маска, способная отображать статичные и анимированные изображения с высокой яркостью и четкостью. Ходжинс планирует в скором времени опубликовать исходный код и документацию на GitHub, чтобы предоставить всем желающим возможность повторить его проект.
Источник — Become Anyone
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