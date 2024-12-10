Новая светодиодная маска Become Anyone позволит стать кем угодно

Разработчик Шон Ходжинс создал инновационную светодиодную маску для лица, призванную скрывать личность своего владельца. Устройство оснащено 9000 программируемых светодиодов, которые позволяют выводить любые изображения и анимацию.

Создание маски стало результатом сложного инженерного процесса, включающего в себя 3D-моделирование, печать, электронную разработку и точную ручную сборку. Ходжинс использовал машинку для установки светодиодов на панели, а затем спаял их вместе с помощью обычной кухонной печки-ростера. Для соединения панелей в трехмерную маску он применил крошечные выступы и провода, которые потребовали предельной точности и аккуратности.

Управление большим количеством светодиодов осуществляется посредством таблицы Google Sheets и специализированного контроллера Pixelblaze LED, интегрированного с Raspberry Pi. В результате многочисленных часов работы была создана маска, способная отображать статичные и анимированные изображения с высокой яркостью и четкостью. Ходжинс планирует в скором времени опубликовать исходный код и документацию на GitHub, чтобы предоставить всем желающим возможность повторить его проект.

Источник — Become Anyone