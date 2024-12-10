Парламент Южной Кореи проголосовал за арест президента

Парламент Республики Корея принял резолюцию, призывающую немедленно арестовать президента Юн Сок Ёля и еще семь человек по обвинениям, связанным с попыткой ввести в стране военное положение. За резолюцию отдал голоса 191 парламентарий, 94 проголосовали против, трое воздержались.

Парламент также принял решение о назначении специального прокурора, в полномочиях которого будет расследование действий президента, главы правительства Хан Док Су, министра бывшего министра обороны Ким Ен Хена и главы контрразведки Ё Ин Хёна. Президент не может наложить вето на это решение.

Напомним, что глава государства обвиняется в измене, мятеже и злоупотреблении властью в связи с попыткой введения военного положения.

3 декабря президент объявил о введении в стране военного положения. Тогда в телеобращении к народу глава государства обвинил оппозицию в том, что она, при помощи Северной Кореи и используя контроль над парламентом, пытается подорвать конституционный порядок.

“Чтобы защитить наше либеральное государство от угроз, исходящих от коммунистической КНДР и чтобы покончить с антиправительственными элементами, я объявляю военное положение”, – заявлял он.