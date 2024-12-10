Уникальные часы Toledano & Chan B/1M сделаны из метеорита, который старше Земли

В ближайшее время на аукцион выставят часы Toledano & Chan B/1M, которые изготовлены из железного метеорита «Муонионалуста». Его возраст оценивается приблизительно в 4,5 млрд лет (примерно столько же насчитывает наша планета). Примерно миллион лет назад они столкнулись, а столетие назад было найдено порядка 40 обломков этого метеорита. Теперь из него делают уникальные по своему происхождению украшения.

Никакой функциональной ценности у метеоритного железа в данном случае нет — напротив, пришлось хорошо придумать, как защитить железо от быстрого окисления. Мало кому понравится заплатить $8-16 тыс., а потому носить на руке кусочек ржавчины. В конструкции также использованы сапфир, кожа страуса и титан пятого класса.

Дизайн часов повторяет модель B/1 того же бренда, которая изготовлена из нержавеющей стали и продается лимитированными партиями. Дизайн нарочито угловатый и ассиметричный, тут нет никаких украшений, даже циферблат выполнен без значков. Чтобы подчеркнуть брутальность часов, подарочная коробка изготовлена из бетона.Источник — Toledano