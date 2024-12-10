 

Уникальные часы Toledano & Chan B/1M сделаны из метеорита, который старше Земли

10.12.2024, 8:40, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В ближайшее время на аукцион выставят часы Toledano & Chan B/1M, которые изготовлены из железного метеорита «Муонионалуста». Его возраст оценивается приблизительно в 4,5 млрд лет (примерно столько же насчитывает наша планета). Примерно миллион лет назад они столкнулись, а столетие назад было найдено порядка 40 обломков этого метеорита. Теперь из него делают уникальные по своему происхождению украшения.

Никакой функциональной ценности у метеоритного железа в данном случае нет — напротив, пришлось хорошо придумать, как защитить железо от быстрого окисления. Мало кому понравится заплатить $8-16 тыс., а потому носить на руке кусочек ржавчины. В конструкции также использованы сапфир, кожа страуса и титан пятого класса.

Дизайн часов повторяет модель B/1 того же бренда, которая изготовлена из нержавеющей стали и продается лимитированными партиями. Дизайн нарочито угловатый и ассиметричный, тут нет никаких украшений, даже циферблат выполнен без значков. Чтобы подчеркнуть брутальность часов, подарочная коробка изготовлена из бетона.Источник &#8212 Toledano


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.12 / На сайте «Российской газеты» случайно опубликовали «План окончательного раздела Польши»

10.12 / Мнение «аналитика»: О большом и полном фиаско… Ну ведь наглядно же?

10.12 / Рупор кремлевской пропаганды: Не все герои носят плащи

10.12 / Кейт Миддлтон хочет отказаться от установленной королевой Елизаветой II традиции

10.12 / Мнение «аналитика»: Об украинских вундервафлях… Что «Пекло» против «Орешника»?

10.12 / Многослойные стрижки на длинные волосы: тренды причесок с эффектом лифтинга на 2025 год

09.12 / Мнение: Отсталый Запад, поставки немецких грузовиков и завалы вагонов на вагонных заводах

09.12 / Мнение: Еда дорожает, кредиты одолевают, но авторынок внушает серьёзный оптимизм

09.12 / Рупор кремлевской пропаганды: Ситуация в Сирии. 09.12.2024

09.12 / Шуфутинский купил отдельную квартиру для драгоценностей

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика