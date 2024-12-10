 

Предъявлены обвинения задержанному по подозрению в убийстве гендиректора UnitedHealthcare

10.12.2024, 8:10, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Прокуратура Манхэттена предъявила обвинения 26-летнему Луиджи Николасу Манджоне, задержанному по подозрению в убийстве генерального директора крупной американской страховой компании UnitedHealthcare Брайана Томпсона, передает Associated Press.

Подозреваемый в убийстве был задержан в McDonald’s в штате Пенсильвания.

Рано утром 4 декабря Брайана Томпсон направлялся в гостиницу Hilton в центре Манхэттена на встречу с инвесторами. Поджидавший его мужчина, чье лицо было скрыто, приблизился к нему сзади и открыл огонь. Пострадавший был доставлен в больницу Mount Sinai West, где была констатирована его смерть. Стрелок скрылся. Однако позже его задержали.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.12 / Психолог сделал неутешительный прогноз для ввязавшейся в новые отношения Асмус

10.12 / ФСБ РФ объявила о задержании израильтянина по делу о мошеннических кол-центрах

10.12 / Глава комитета Госдумы по обороне – “Российским базам в Сирии ничего не угрожает”

09.12 / Генсек NATO назвал Россию и Иран соучастниками преступлений Башара Асада

09.12 / Европейские страны прекратили рассмотрение просьб сирийцев о политическом убежище

09.12 / Журнал Time включил Нетаниягу в список кандидатов на звание человека года

09.12 / Десятки школ в Дели эвакуированы из-за угрозы взрыва

09.12 / Над посольством Сирии в Москве поднят флаг оппозиции

09.12 / Отчет минобороны РФ об “СВО” в Украине. 1020-й день войны

09.12 / Песков – в графике Путина нет встречи с Асадом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика