Мнение «аналитика»: О большом и полном фиаско… Ну ведь наглядно же?

Люблю инфографику. Вместо груды скучных цифр и лживых слов она показывает ситуацию в динамике наглядно и чётко. Так что и двух мнений быть не может. Это — провал. Быть может, ещё не окончательный — скорее всего, «счёт на табло» скоро может стать ещё хуже, — но уже полный. И бесповоротный.

Что ж, приходится признать, что #Россия… несколько месяцев назад сделала правильную ставку. И теперь собирает урожай.

Инфографика от противной стороны.

Украинцы в горе, что лишь за минувший месяц ВС РФ взяли под контроль почти в пять раз больше территорий, чем за весь предыдущий год. Который, вообще-то изначально позиционировался как год великого «контрнаступа» с заходом в #Крым, а или даже выходом на границы 1991 года. А с начала украинской авантюры в Курской области РФ киевские власти потеряли в 14 раз больше. Хотя вообще-то целью вторжения отборных частей ВСУ на Курщину изначально значилось ослабление военного давления Армии России.

На графике чётко видны две стадии СВО в 2024 году. Медленный «тяни-толкай» в январе-июле, когда территориальные успехи ВС РФ были то больше, то меньше. И динамичный рост, начиная с августа. Как раз тогда, когда по приказу Владимира Зеленского украинские резервы были брошены в направлении Курска.

Но уже через неделю стало понятно, что набег на Курщину провалился. Никакие фоточки с мест не могли затмить того факта, что «элитные» украинские части смогли остановить обыкновенные мальчишки-срочники, защищающие свою Отчизну. Уже потом к ним на помощь подтянулись резервы. Но и то их не снимали с мест наступления ВС РФ на Донбассе, а перебросили из глубины России.

При этом, по данным МО РФ, «за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 39460 военнослужащих». Но не только не сумел остановить продвижение ВС РФ, а даже и ускорил его. Ну, полный провал!

За что, спрашивается, погибли и стали инвалидами почти 40 тыс. украинцев?

За авантюру невменяемого «Зе-узурпатора»?

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