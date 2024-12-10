 

Глава комитета Госдумы по обороне – “Российским базам в Сирии ничего не угрожает”

10.12.2024, 1:30, Новости дня
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Председатель комитета по обороне Государственной думы РФ Андрей Картаполов заявил, что российским военным базам и воинским контингентам в Сирии ничего не угрожает. По его словам, на сегодняшний день там нет проблемных вопросов, безопасность полностью обеспечена.

“Никаких отрезанных от баз воинских частей нет. Все находятся там, где должны находиться в соответствии с решениями командования, и выполняют задачи”, – сообщил парламентарий утром 9 декабря.

Накануне источник в Кремле сообщил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции и получили от них гарантии безопасности российских военных баз и дипломатических миссий на сирийской территории.


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