 

Генсек NATO назвал Россию и Иран соучастниками преступлений Башара Асада

09.12.2024, 23:50, Новости дня
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Генеральный секретарь NATO Марк Рютте заявил, что РФ и Иран были соучастниками преступлений Башара Асада, а его падение продемонстрировало, что они “ненадежные партнеры”.

“Россия и Иран были главными сторонниками режима Асада, и на них также лежит ответственность за преступления против сирийского народа, – заявил генсек Североатлантического альянса, добавив: Они также бросили Асада, когда он перестал быть для них полезным”.

Марк Рютте выразил надежду, что Сирия не погрузится в хаос в переходный период. “Мы будем внимательно следить за тем, как лидеры повстанцев поведут себя в это время. Они должны поддерживать верховенство закона, защищать мирных жителей и уважать религиозные меньшинства”.


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