 

Шуфутинский купил отдельную квартиру для драгоценностей

09.12.2024, 21:35, Новости дня
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Михаил Шуфутинский за дуэт с Mia Boyka “Помада на щеке” представлен в номинациях “Городской романс” и “Музыкальное видео года”. И есть все шансы взять заветную статуэтку. А как шансонье вообще относится к наградам? Насколько они важны для звезды его уровня?

“Награды греют душу и тешат самолюбие, скрывать не стану, – признался музыкант. – Это ведь награда за что-то, что я смог сделать, поощрение мне, а не ему, который не смог”.

Но где Михаил Шуфутинский хранит все эти драгоценности? Ведь за десятилетия на сцене их накопились сотни за разные заслуги – песни, клипы…

“Есть, где хранить, – уверяет Шуфутинский. – За годы долгой тяжелой работы удалось приобрести однокомнатную квартиру для наград”.

Ну а для комфортной жизни еще в 2004 году в подмосковном поселке Сапожок, что недалеко от столичного аэропорта Внуково, певец купил большой участок земли, на котором построил двухэтажный особняк площадью 800 кв. м. Там есть и бассейн, и бильярдная, и гостевые спальни. В доме много мрамора и антиквариата.


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