Салат, способствующий снижению веса – легкий рецепт

Салат с курицей, авокадо и зеленью

Ингредиенты:

Куриная грудка – 200 г Авокадо – 1 шт. Листья салата (например, ромен, айсберг или шпинат) – 100 г Помидоры черри – 8–10 шт. Огурец – 1 шт. Оливковое масло – 1 ст. ложка Лимонный сок – 1 ст. ложка Соль, перец – по вкусу Зелень (укроп, петрушка) – для украшения



Приготовление:

Подготовка ингредиентов: Отварите куриную грудку до готовности в подсоленной воде. Затем остудите ее и нарежьте небольшими кусочками.

Промойте листья салата и порвите их руками на крупные кусочки.

Нарежьте помидоры черри пополам.

Очистите огурец от кожуры и нарежьте полукружиями.

Разрежьте авокадо пополам, удалите косточку, очистите от кожуры и нарежьте тонкими ломтиками.

Сборка салата: В большой миске смешайте нарезанные листья салата, куриное филе, помидоры черри, огурцы и авокадо.

Заправка: Смешайте оливковое масло, лимонный сок, соль и перец в небольшой ёмкости. Взбейте вилкой до однородной консистенции.

Полейте заправкой салат и аккуратно перемешайте.

Подача: Украсьте салат свежей зеленью перед подачей.

Этот салат богат белком, полезными жирами и клетчаткой, что делает его отличным вариантом для тех, кто стремится к здоровому питанию и похудению.