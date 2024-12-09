Салат, способствующий снижению веса – легкий рецепт
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Салат с курицей, авокадо и зеленью
Ингредиенты:
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- Куриная грудка – 200 г
- Авокадо – 1 шт.
- Листья салата (например, ромен, айсберг или шпинат) – 100 г
- Помидоры черри – 8–10 шт.
- Огурец – 1 шт.
- Оливковое масло – 1 ст. ложка
- Лимонный сок – 1 ст. ложка
- Соль, перец – по вкусу
- Зелень (укроп, петрушка) – для украшения
Приготовление:
- Отварите куриную грудку до готовности в подсоленной воде. Затем остудите ее и нарежьте небольшими кусочками.
- Промойте листья салата и порвите их руками на крупные кусочки.
- Нарежьте помидоры черри пополам.
- Очистите огурец от кожуры и нарежьте полукружиями.
- Разрежьте авокадо пополам, удалите косточку, очистите от кожуры и нарежьте тонкими ломтиками.
- В большой миске смешайте нарезанные листья салата, куриное филе, помидоры черри, огурцы и авокадо.
- Смешайте оливковое масло, лимонный сок, соль и перец в небольшой ёмкости. Взбейте вилкой до однородной консистенции.
- Полейте заправкой салат и аккуратно перемешайте.
- Украсьте салат свежей зеленью перед подачей.
Этот салат богат белком, полезными жирами и клетчаткой, что делает его отличным вариантом для тех, кто стремится к здоровому питанию и похудению.
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