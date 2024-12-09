 

Steam начал массово блокировать аккаунты игроков, которые подглядывают за персонажами The Sims 3 в душе

09.12.2024, 17:33, Разное
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Порядка 40 тысяч игроков из США и Западной Европы столкнулись с блокировками учётных записей на
игровой платформе Steam с причиной «непристойное поведение и вмешательство в частную жизнь
персонажей». Выяснилось, что блокировки получили пользователи, игравшие недавно
в The Sims 3 и подглядывающие в душе за своими персонажами.

Как пояснили в
пресс-службе Steam, компания
недавно встроила в некоторые игры автоматический анализ действий игрока на
основе искусственного интеллекта. Клиентское приложение в режиме реального времени
отслеживает, чем именно занят пользователь со своими персонажами, и в случае
обнаружения недопустимого поведения сообщает в службу безопасности, которая и
принимает решение о блокировке.

К недопустимому поведению
относится в том числе и подглядывание за обнажёнными персонажами, и в особенности
подростками, в The Sims
3. Также в этой игре недопустимо запирать персонажей в бассейне, не кормить их
и невовремя оплачивать коммунальные услуги: за эти проступки также можно
лишиться учётной записи. Другие
виды нарушений, которые могут повлечь за собой наказание – превышение скорости и пересечение двойной сплошной полосы в играх серии GTA, а также бутлегерство в Mafia.

«Мы хотим
поддерживать безопасное пространство не только для самих пользователей, но и
для виртуальных игровых персонажей, – пояснил представитель Steam. – Симы хоть и виртуальные персонажи, но по
законам Калифорнии имеют право на частную жизнь. В особенности должно быть стыдно тем
взрослым мужчинам, которые подглядывают в душе за девочками или
мальчиками-подростками. О чём вы вообще думаете? Если у вас такие мысли,
станьте лучше священником, а не тратьте время в компьютерной игре».

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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