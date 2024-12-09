 

В Сирии установлены 6 мировых рекордов по бегу на разные дистанции

09.12.2024, 15:33, Разное
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Офицеры и солдаты сирийской армии с начала декабря установили 6 мировых рекордов по бегу на различные дистанции, рассказали представители Международного олимпийского комитета.

Это подтверждается многочисленными видеозаписями и свидетельствами очевидцев, хотя и не может быть засчитано в качестве официальных спортивных достижений.

В МОК рассказали о некоторых отдельных свершениях – так, подполковник Заман Аль Вади и его подчинённые преодолели расстояние 3000 метров с препятствиями всего за 6 минут, когда услышали о наступлении исламистов. Офицеры первоначально хотели покинуть расположение на автомобилях, но быстро вспомнили, что ещё в октябре-ноябре продали террористам неприкосновенный запас топлива и многие дефицитные запчасти.

В свою очередь военнослужащие элитной штурмовой бригады 12-й республиканской армии, оборонявшие город Дараа, установили рекорд в беге по шоссе – они менее чем за 20 минут преодолели расстояние в 10 километров после того как узнали из новостей, что боевики готовятся вступить с ними в бой. Многие из них успели во время бега ещё и сменить одежду на гражданскую. В Минобороны Сирии заявили, что таким образом была создана устойчивая линия обороны вдоль шоссе, и действительно – наступление боевиков на этом участке значительно замедлилось в связи с необходимостью собрать брошенное оружие и обмундирование.

Чиновники МОК теперь ожидают, что сирийцы непременно выступят на следующей Олимпиаде в лёгкой атлетике и повторят свои достижения. Рассматривается внесение правок в регламент, которые позволят «мотивирующее присутствие» на забегах членов радикальных группировок на пикапах Toyota и с муляжами оружия.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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