«Солнечная краска» позволит электромобилям Mercedes ездить без подзарядки

В списке новых исследовательских программ Mercedes заявлен проект «солнечной краски» – специального покрытия, которое вырабатывает энергию под влиянием солнечного света. Идея далеко не нова и коммерческого применения до сих пор не нашла, но в Mercedes заявляют, что у них все получится. Потому что они собрались окрашивать электромобили целиком.

Скорее всего, это рекламный ход, потому что увеличение площади покрытия позволяет продемонстрировать более привлекательные показатели. При площади электромобиля в 11 кв.м. покрытие с КПД 20 % выработает количество энергии, достаточное для пробега 12 тыс. км в климатических условиях Штутгарта, если все время будет ясная погода. Для Пекина это уже 14 тыс. км, а в солнечном Лос-Анджелесе можно и вовсе целый год ездить без зарядки батарей – пробег составит до 20 тыс. км.

В Mercedes не уточняют, о каком материале идет речь. Известно, что покрытие имеет толщину 5 микрометров и весит 50 грамм на 1 кв.м. площади. В нем нет дорогих редкоземельных элементов, оно куда дешевле в производстве, чем солнечные батареи, плюс подлежит переработке. Исходя из этого, можно предположить, что речь идет о перовските, тем более что именно с ним прежде работали аналогичные проекты.

Вероятно, разгадка в следующем. Перовскит крайне уязвим для ультрафиолетового излучения и воды — то есть, делать из него наружные покрытия бессмысленно. Однако есть экспериментальные проекты защитных присадок к нему и Mercedes могла договориться об их массовом производстве. В компании утверждают, что разработали покрытие с нано-частицами с прозрачностью 94%, которое позволит прикрыть перовскитовую основу и обеспечить проникновение солнечного света. Если слова инженеров Mercedes подтвердятся, это может стать прорывом в энергетике в целом.Источник — Mercedes-Benz