Симулятор полета FuninVR: виртуальная реальность с вращением на 360° и доступная цена

В каталоге на 2025 год производителя систем для виртуальной реальности FuninVR появились две примечательные модели. Первая — это одноместная платформа под названием «VR DropTower», в «VR Skyship» могут поместиться два человека. Их особенность в том, что пользователь внутри платформы не движется сам – его крутят в различных плоскостях для имитации полета, как в авиационном тренажере.

Перед инженерами была поставлена задача спроектировать устройство для имитации полетов, которое будет занимать как можно меньшую площадь. Но при этом двигаться быстро и обеспечивать максимальное разнообразие движений. Они также исходили из заботы о здоровье неподготовленных пользователей, поэтому новые модели ВР-систем можно применять для широкой публики и различных целей.

Изделия компании FuninVR используются в более чем 6 000 локаций на планете, поэтому у ее инженеров накоплен колоссальный опыт создания и эксплуатации таких систем. Для новых платформ была выбрана «самолетная схема», при которой конструкция разворачивается на месте на 360 градусов, но при этом наклоняется в стороны только на 27 градусов. Это позволяет избежать перегрузок и создает имитацию движения настоящих самолетов, которые накреняются в поворотах.

Заявлено, что обе модели выполнены максимально прочными и устойчивыми к нагрузкам. Одноместная получит ориентировочный ценник в $7 тыс., двухместная будет стоить $9 тыс. Это крайне низкая цена для подобных устройств, но в компании уверены в эффекте «повторной покупки», когда полетавшие в виртуальной реальности люди захотят поставить их и у себя дома. К тому же, специально под эти модели сейчас создается много уникального контента, который тоже должен неплохо продаваться.

Источник — FuninVR