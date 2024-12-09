 

Песков – в графике Путина нет встречи с Асадом

09.12.2024, 12:15, Новости дня
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на пресс-конференции в Москве подтвердил очевидное, сообщив, что решение о предоставлении убежища Башару Асаду и его семье принял лично Владимир Путин.

В то же время Песков отметил, что в официальном графике Путина пока нет встречи с Асадом.

“По местонахождению господина Асада сейчас вам нечего сказать”, – заявил Песков.


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