 

«Хрущ и кукуруза» – обнаружена ранее неизвестная басня Крылова

09.12.2024, 11:33, Разное
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В подвале дома-музея писателя Ивана Крылова в Новочеркасске обнаружена рукопись с ранее не публиковавшимися произведениями. Особое внимание литературоведов вызвала басня «Хрущ и кукуруза».

Текст произведения был опубликован в «Литературной газете»:

Затеял Хрущ в стране переворот:
«Пусть кукуруза повсюду прорастёт!»
Собрав партийный весь совет,
Решил создать невиданный букет.
«Друзья! В Америке видал я чудеса:
Там кукуруза – первая краса!
Давайте же и мы покажем
Американцам нашу прыть
Потребуется – костьми все ляжем
Но сможем Союз весь кукурузой засадить».
Сибирь, Урал, Узбекистан, Чукотка,
Азербайджан, Армения, Молдова
Уфа, Йошкар-Ола, Находка
Везде к посеву всё готово!
И хорошо всё было на бумаге,
Да вот забыли про овраги:
Где вымерзла она, где не родилась.
Идея гениального Хруща не задалась.
И вот собрался из жуков Совет,
Где каждый жук почтенный дед.
«Товарищи!» – промолвил колорад, –
«Наш Хрущ ведь настоящий ренегат,
Почуяв звон монет заморских,
Он мнением товарищей подтёрся
И дал стране неправильный завет
За это пусть он сложит партбилет!»

Дату написания басни, а также лица-адресаты и события, которым посвящено произведение, исследователи установить не смогли.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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