«Хрущ и кукуруза» – обнаружена ранее неизвестная басня Крылова

В подвале дома-музея писателя Ивана Крылова в Новочеркасске обнаружена рукопись с ранее не публиковавшимися произведениями. Особое внимание литературоведов вызвала басня «Хрущ и кукуруза».

Текст произведения был опубликован в «Литературной газете»:

Затеял Хрущ в стране переворот:

«Пусть кукуруза повсюду прорастёт!»

Собрав партийный весь совет,

Решил создать невиданный букет.

«Друзья! В Америке видал я чудеса:

Там кукуруза – первая краса!

Давайте же и мы покажем

Американцам нашу прыть

Потребуется – костьми все ляжем

Но сможем Союз весь кукурузой засадить».

Сибирь, Урал, Узбекистан, Чукотка,

Азербайджан, Армения, Молдова

Уфа, Йошкар-Ола, Находка

Везде к посеву всё готово!

И хорошо всё было на бумаге,

Да вот забыли про овраги:

Где вымерзла она, где не родилась.

Идея гениального Хруща не задалась.

И вот собрался из жуков Совет,

Где каждый жук почтенный дед.

«Товарищи!» – промолвил колорад, –

«Наш Хрущ ведь настоящий ренегат,

Почуяв звон монет заморских,

Он мнением товарищей подтёрся

И дал стране неправильный завет

За это пусть он сложит партбилет!»

Дату написания басни, а также лица-адресаты и события, которым посвящено произведение, исследователи установить не смогли.

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