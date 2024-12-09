 

«Теперь у вас на Родине демократия» – из ЕС могут депортировать 5 миллионов сирийских беженцев

09.12.2024, 9:33, Разное
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Еврокомиссар по вопросам миграционной политики Дитер Нойманн призвал всех сирийских беженцев в Европе подготовиться к депортации — после падения режима Башара Асада, не осталось никаких препятствий для их возвращения на родину.

Также высокопоставленный чиновник чиновник анонсировал запуск общеевропейской программы «Путь домой», в рамках которой Еврокомиссия возьмёт на себя организацию репатриации мигрантов.

– Дорогие сирийцы! Мы помогали вам, когда в вашей стране шла война и правил тиран. Теперь у вас на Родине все предпосылки к возрождению демократию. Нет никаких препятствий для возвращения – Еврокомиссия поможет в этом, – сказал Нойманн.

В рамках «Пути домой» мигранты получат целый комплекс услуг — помощь в упаковке багажа, погрузке его на корабли или самолёты, а также страховку на первый месяц жизни в Сирии. Планируется, что программа будет запущена уже в январе 2025 года.

По прогнозам экспертов, депортация сирийских беженцев позволит сэкономить европейским налогоплательщикам не менее 10 миллиардов долларов каждый год. Кроме того, снижение числа мигрантов автоматически выбьет часть козырей у праворадикальных политиков и партий.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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