ТАСС – Асад c семьей находятся в Москве, им предоставлено убежище

Как пишет агентство ТАСС со ссылкой на источник в Кремле, бывший президент Сирии Башар Асад находится в Москве и получил в РФ убежище. “Асад с членами своей семьи прибыл в Москву. Россия, исходя из соображений гуманитарного характера, предоставила им убежище”, – рассказал собеседник агентства.

“Российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, лидеры которой гарантировали безопасность российских военных баз и дипучреждений на территории Сирии”, – добавил источник в Кремле.

Днем 8 декабря агентство Reuters передало, что Асад покинул Дамаск на самолете. Отмечается, что самолет пропал с радаров после неожиданного маневра с попыткой развернуться на 180 градусов. Источники Reuters предположили, что самолет, на борту которого был Асад, скорее всего сбили.

Несколькими часами позже министерство иностранных дел РФ сообщило, что Асад после переговоров с участниками вооруженного конфликта принял решение оставить пост президента Сирии и покинул страну, дав указание осуществить передачу власти мирным путем.

Новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что падение президента Сирии стало результатом потери им поддержки России. “Асада больше нет. Его покровитель – РФ во главе с Владимиром Путиным – не захотела его больше защищать”, – написал он в социальных сетях.