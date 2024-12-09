 

Россия запросила экстренные консультации СБ ООН по Сирии и Голанам

09.12.2024, 2:20, Новости дня
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Россия запросила экстренные консультации Совета безопасности ООН по ситуации в Сирии. По информации ТАСС, заседание может состояться 9 декабря.

“В связи с последними событиями в Сирии, глубину и последствия которых для этой страны и всего региона еще предстоит осознать, РФ запросила срочные закрытые консультации СБ ООН. В частности, важно понять, что в новых обстоятельствах происходит вокруг Сил Организации Объединенных Наций по наблюдению за разъединением на оккупированных Израилем сирийских Голанских высотах (СООННР)”, – написал в своем Телеграм-канале первый заместитель постпреда РФ в ООН Дмитрий Полянский.

Ранее ТАСС сообщило, что бывший президент Сирии Башар Асад находится в Москве вместе с семьей и получил в РФ убежище.


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