 

Дженнифер Лопес активно ищет жилье после провальной попытки продать особняк

09.12.2024, 0:00, Новости дня
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Спустя почти четыре месяца после официального заявления о разводе с Аффлеком, Дженнифер продолжает искать подходящее жилье. Несмотря на трудности, связанные с разводом, певица уверенно заявляет о своей стойкости и готовности двигаться дальше.

В последнее время она была замечена за осмотром нескольких элитных объектов недвижимости в таких престижных районах, как Беверли-Хиллз и Брентвуд. Эти места славятся своими роскошными домами, и именно там расположено новое жилище Аффлека, которое он приобрел за 20 миллионов долларов.

Лопес осмотрела три впечатляющих мега-особняка, которые идеально подойдут для нее и ее 16-летних близнецов, Макса и Эммы. По слухам, Бен больше не участвует в финансировании их совместного дома, однако Дженнифер не собирается отказываться от привычного роскошного образа жизни. Все три рассматриваемых ею объекта имеют просторные задние дворы, большие бассейны и множество комнат, что делает их привлекательными для многодетной матери.

Пока Дженнифер выбирает новое место для жизни, Аффлек уже успел переехать в свой новый дом в Брентвуде в сентябре этого года. Это произошло всего через месяц после того, как Лопес подала на развод. Интересно, что новый дом Бена находится неподалеку от жилища его бывшей жены Дженнифер Гарнер, с которой у него трое детей: Вайолетт, Серафина и Сэмюэль.

Несмотря на то, что Лопес и Аффлек пытались продать свой совместный дом тайно на внебиржевом рынке, они в конечном итоге выставили его на публичные площадки, но безрезультатно. По информации TMZ, пара уже получила предложение о покупке за 64 миллиона долларов от клиентов из Нью-Джерси, однако сделка пока не состоялась.


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