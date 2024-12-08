Мнение: Торжество русского НБС

Судя по куче фотографий из городов Сирии, «захваченных террористами», там сейчас вовсю идут массовые народные гулянья – жители радуются падению тирана, то есть – бегству Асада. Напомню, что на недавних «выборах» президента Сирии за Асада проголосовало 95% при огромной явке 74%. Другими словами, из тех, кто сейчас радуется на площадях, наверняка подавляющее большинство тех, кто не так давно «отдавал свой голос» тамошнему Великому Кормчему. Такова цена всех этих «всенародных голосований» в диктатурах – гроша ломаного они не стоят.

А я б еще отметил вот что: как-то так этой осенью у России всё затрещало по швам. Ведь одновременно с мгновенным обвалом «нашей» Сирии у России как-то всё стало не слава богу в других «зонах российского влияния» – одновременно в Абхазии и Грузии. Везде, заметим, какие-то народные волнения: в Абхазии население вдруг – как и в Сирии – поперло местного главу пророссийского правительства, а в Грузии население взбунтовались против итогов выборов, зафиксировавших перевес пророссийской «Грузинской мечты».

Сбываются вечные жалобы российских «патриотов» на то, что «бедную Россию никто не любит». А почему, вопрос?

Я уже давно говорю, что в нынешней РФ победил лозунг НБС – «Надо быть скотом». Столько лет мы друг другу рассказывали, что чем ты подлее, беспринципнее и эгоистичнее, тем больше УСПЕХА у тебя будет, потому что, якобы, «так весь мир живет» – что постепенно сами в это поверили. Россия целиком живет по принципу НБС – и ждет этого самого «успеха», «как у больших». Как, типа, догнать и перегнать Америку? А надо вести себя со всеми как проклятые капиталисты – и всё будет пучком!

Однако, как можно догадаться, к людям, живущим по принципу НБС, окружающие относятся без особой теплоты. Есть ты всеми силами изображаешь идейную сволочь и принципиального эгоиста – то что ждать от окружающих в ответ? Понятно, что тебя станут ненавидеть.

Сейчас в РФ пошла ответка на ее «передовую идеологию».