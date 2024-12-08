Мнение: У Путина теперь свой Афганистан

Ну что – финита ля комедия! Как-то лихо всё получилось – одна неделя на всё про всё. В начале прошлой неделе пошли первые сообщения о какой-то заварухе в Сирии, оживились типа какие-то очередные «террористы», потом пошли данные о падении самых разных городов, все думали, что сейчас начнется резня от асадовских карательных войск, но каратели начали почему-то дружно разбегаться, по-прежнему самые авторитетные «эксперты» еще в среду предрекали, что «ситуация стабилизируется», Асад рванул к Путину на «переговоры» (на деле вымаливал какой-то экстренной помощи), был хладнокровно послан и вернулся несолоно хлебавши, потом Путин уже обращается к «другу Эрдогану» и, очевидно, пытается перед ним «замолвить словечко» за своего сирийского протеже, Эрдоган уходит «в непонятки» и отвечает ему в том духе, что я, мол, сам ничего не понимаю, что там в Сирии и «мне там никто не подчиняется», потом Эрдоган, отбрехавшись от Путина, кидает лозунг «на Дамаск!», еще пара дней – и конец Асаду.

Из ближайших аналогий случившееся в Сирии более всего напоминает со стороны мятеж Пригожина, тоже такое внезапное «из искры разгорится пламя» где-то в провинции и нарочитая беспомощность правительственных войск перед «мятежниками». Финалы только разные – в нашем случае «Дамаск» все-таки сохранил свою девственность, чудом избежав пенетрации со стороны пригожинских бармалеев (в прямом смысле слова «бармалей» из сказки Чуковского – вооруженный бандит).

Режим Асада пал. В более широком смысле возникают ассоциации с участью Афганистана, с режимом Наджибуллы в конце 80-х, после того, как СССР бросил своего афганского прокси на произвол судьбы, хотя изначально обещал его поддерживать против всех «террористов» и “ставленников Америки”. Наджибулла, впрочем, оказался покрепче Асада – он еще несколько лет после ухода совков сопротивлялся «свободолюбивому афганскому народу» (а не бежал в панике сразу после того, как его оставили с ним один на один). Что ж, теперь и у Путина будет свой «брошенный Афганистан» – в этом он сравнялся с предшественником Горбачевым. Какое-то странное увлечение у совков и постсовков: влезать в какие-то пустоши на краю света и обещать военную поддержку тамошним племенным вождям, вбухивать в эту поддержку немеряные ресурсы, ставить на кон свою репутацию, клясться и божиться – и потом валить оттуда восвояси, оставляя всех в тяжком недоумении: что это было? Зачем?

Еще в начале 2018 года я писал, что так и будет:

«…факт налицо: наши добрые арабские, персидские и прочие «друзья», все эти шииты-сунниты-алавиты показали, что покоя нам в этой Сирии не будет. В общем, «просят на выход». И так уже отдали основную часть Сирии под контроль Ирана – чего ж еще? Больше ничего не надо, всем спасибо. Пошустрили под персами – пора и домой. А то как бы хуже не было, “Восток дело тонкое”.

И вот со всем этим посылом нельзя не согласиться. Именно что – пора домой, и побыстрее. Сама по себе эта роль, принятая на страну Путиным – таскать каштаны из огня ради чалманосцев с Востока, всех этих стариков Хоттабычей – неимоверно унизительна.

До сих пор ведь никто так и не объяснил толком, какого рожна нам было надо в этой Сирии. Но ладно, сделанного не воротишь – но надо ведь хотя бы сбежать вовремя. Ан нет, все будет, похоже, по анекдоту, о разнице между русским и англичанином: англичанин уходит не прощаясь, а русский прощается, но не уходит.

А ведь давно пора (2018)

Сейчас уже всё, аллес. Не захотели добровольно – дождались, что просто вышвырнут.