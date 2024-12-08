Мнение «аналитика»: О двойной Z-катастрофе для России… Скоро и неизбежно?

Честное слово, говоря о будущем России, сейчас все смотрят не туда и не на то. Анализируют цифры, визуализируют тренды, выстраивают прогнозы. Одни говорят, впереди #катастрофа. Другие уверяют: ништяк, прорвёмся. Но всё это — мимо, мимо…

Зреть в корень надо. Ведь #экономика — это не про цифры роста, не про валовый продукт даже, а про отношения людей и поколений.

Сейчас набирает силу поколение Z. Первые представители его появились на рынке труда. И…

Работодатели, с лёгким изумлением наблюдавшие за «миллениалами», от деток-«зеток» просто в шоке.

Вот, буквально крик души от моей знакомой #бизнес-вуман.

«Приходят молодые кадры. 20-25 лет. Ну ОК. На ты я научилась переходить на первой фразе без «вы не против перейти на ты?». А что делать со всем остальным, что бесит лично меня?

1. Не берут на себя ответственность ни за что, но очень хотят карьерного роста. Как ты вырастешь, если с тобой всё нужно делать за ручку или приставить к тебе для любой ерунды напарника, чтобы вам было не скучно.

2. Считают, что могут всё, но не отличают Киплинга от Босха. Некоторые, причем, уверены, что оба композиторы.

3. Всё переспрашивают по 100 раз. Нах, извини, ты вообще нужен, если тебе требуется дать письменную инструкцию, потом ещё три раза устно пояснить, что значат написанные в ней слова, поправить ошибки во всех финальных доках и не забыть тебя похвалить?

4. Начальник, клиент, подрядчик — все им должны. Вы не замечали, 90% молодых соискателей в первых трёх фразах обязательно используют слово «должны», «они должны»… Не важно по отношению к кому: деканату в институте, прошлому работодателю, клиенту, партии и правительству. Все им должны. А на вопрос «что должен он сам?» такие невинные глазки и… рассказ про дедушку. То есть идёт какая-то детская история в ответ или просто растерянные глазки. Чего это я вам должен? Никогда никому не был должен. Это вы все мне должны!

5. Их нельзя ругать. Критика вообще не приемлема. Ой, а как тогда, извините, научить «что такое хорошо, а что такое плохо»?

6. «Мне не комфортно» — чудесная фраза, тоже мой фаворит. Извините, мы тут не мягкую мебель тебе дарим, а работу работаем. Если твой мозг не умеет быстро двигаться и у него ломаются шестерёнки, то может быть не комфортненько, конечно, ага. Работодатель-то здесь причём, если тебе нужно обращение, как в больничке для душевнорасстроенных и гиперчувствительных?

Как со всем этим работать-то?».

Причём родившееся уже в XXI веке «Поколение Z» станет большинством на рынке труда уже скоро. Многие «миллениалы» по известным причинам либо не вернутся на него, либо займут специфическую нишу «обороны и безопасности». Да, это достойно. Вот только к реальному производству отношения не имеет. Даже к так называемому постиндустриальному.

При этом «зетки» являются самым обеспеченным поколением за всю историю России от Нестора и до наших дней. Поколения предков позаботились. Но это значит, что у Z-детей стимулов к работе «за зарплату» особо-то и нет: жизнь уже неплохо обеспечена. А значит, нет и рычагов управления. Чуть что — «ах, вы такие токсичные, я от вас ухожу!». И уходят, в основном в никуда.

Беда в том, что заменить их особо некем. «Бумеры» в основном уже на #пенсии, даже если дорабатывают где-то вахтёрами. «Иксы» и тем более «Икс-бумеры» (люди 1960-1964 гг. рождения) плавно приближаются к пенсионному возрасту, уже обременены болячками и не в ладах с гаджетами. «Игреки» заняты известно где — и тут все всё понимают. Ну а растущие сейчас «альфы», по целому ряду признаков ещё хуже «зеток»: они менее социализированы, более чувствительны и перегружены информацией с пелёнок, а потому до них вообще не достучаться.

Ну и когда всё это закончится, возникнет вопрос: работать-то кто будет?

А ответа нет… Это ли не #катастрофа всех катастроф?

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