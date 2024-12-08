Мнение: На позорное поражение и плен (с)

Сапожник – не самый умный!

Спасибо Несмияну. Оказывается, то, что я твердил с 2015 года – что Россия никак не может “захватывать” Сирию, поскольку у нас нет с ней общей границы и поэтому невозможна никакая нормальная логистика – уже до меня говорили самые умные советские генералы типа маршала Огаркова! Я, оказывается, не самый умный. Жаль. Но, с другой стороны – это ведь не какое-то “открытие”, не плод невероятного озарения для человека с умом как Дом Советов. Это ж ЕЖУ должно было быть понятно!

Вот, из записки маршала Огаркова в Политбюро в 1982 году, когда он категорически возражал против намерения КПСС влезть в “дружественную Сирию” со всеми потрохами:

«Мы ни при каких обстоятельствах не можем обеспечить коммуникации и тыловое обеспечение этой группировки войск. На суше они отрезаны Турцией – членом НАТО. Она может в одночасье перекрыть Босфор и Дарданеллы, а 6-й флот США блокирует подходы к Ливану и Сирии со стороны Средиземного моря. Что делать нам тогда: пробиваться к ним через Турцию, а значит начать третью мировую войну? Или оставить советские войска на позорное поражение и плен?»

Это что, что-то невероятно умное? Это ведь ОЧЕВИДНЫЕ соображения!Но почему ж советские/российские нацлидеры упорно лезли в эту Сирию, как будто там медом намазано? Что-то в этом маниакальное, ей-богу. Андропов войска отказался посылать – но в 2015 Путин-таки полез. ЗАЧЕМ?? Ох уж этот проклятый вопрос “зачем” – убийственный для РФ.