 

Камалу Харрис депортировали в Мексику

08.12.2024, 11:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Федеральная миграционная служба США вынесла решение о принудительном выдворении
вице-президента Камалы Харрис за пределы страны. Политик не смогла подтвердить
право на работу в США после января 2025 года.

Миграционные власти
занялись Камалой Харрис после того, как она признала своё поражение на президентских
выборах. В своей миграционной анкете при въезде в США она указывала, что
собирается работать в Белом доме на должностях вице-президента и президента
США, однако теперь у неё отсутствуют документы, подтверждающие такую
возможность. Изучив все обстоятельства дела, миграционные власти приняли
решение об экстрадиции на родину.

У Харрис есть 3 дня на сбор личных вещей,
после чего она будет отправлена рейсовым автобусом на КПП Лос-Вьехос в Техасе
на границе с Мексикой. В случае победы на президентских выборах Камала Харрис
могла бы стать первым президентом США, который находится в стране нелегально.

«Конечно, это был
увлекательный период моей жизни, – комментирует решение Камала Харрис. – Но,
как говорится, пора бы и честь знать. Я благодарна Джо за все возможности, а также
американскому народу за поддержку».

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.12 / Отечественный электрокар Amber показали на закрытой презентации

08.12 / Отель El Presidente в Ростове готовят к принятию нового постояльца

08.12 / Мнение «аналитика»: О самом подлом предательстве… И кому теперь доверять?

08.12 / Рупор кремлевской пропаганды: Распад Сирии

08.12 / Рупор кремлевской пропаганды: Нападение Финляндии на Россию. Война 1921-1922 годов

08.12 / Найдены подтверждения воссоединения Бена Аффлека с бывшей женой после развода

08.12 / Зимние тенденции маникюра: самые интересные новинки цветов и дизайнов

08.12 / Почему Кейт Миддлтон сменила наряд прямо во время исполнения королевских обязанностей

07.12 / Мнение: Оно не хочет, чтобы его отключали

07.12 / Мнение: Зомби по дороге в никуда

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика