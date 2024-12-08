Камалу Харрис депортировали в Мексику

Федеральная миграционная служба США вынесла решение о принудительном выдворении

вице-президента Камалы Харрис за пределы страны. Политик не смогла подтвердить

право на работу в США после января 2025 года.

Миграционные власти

занялись Камалой Харрис после того, как она признала своё поражение на президентских

выборах. В своей миграционной анкете при въезде в США она указывала, что

собирается работать в Белом доме на должностях вице-президента и президента

США, однако теперь у неё отсутствуют документы, подтверждающие такую

возможность. Изучив все обстоятельства дела, миграционные власти приняли

решение об экстрадиции на родину.

У Харрис есть 3 дня на сбор личных вещей,

после чего она будет отправлена рейсовым автобусом на КПП Лос-Вьехос в Техасе

на границе с Мексикой. В случае победы на президентских выборах Камала Харрис

могла бы стать первым президентом США, который находится в стране нелегально.

«Конечно, это был

увлекательный период моей жизни, – комментирует решение Камала Харрис. – Но,

как говорится, пора бы и честь знать. Я благодарна Джо за все возможности, а также

американскому народу за поддержку».

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