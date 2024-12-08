Камалу Харрис депортировали в Мексику
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Федеральная миграционная служба США вынесла решение о принудительном выдворении
вице-президента Камалы Харрис за пределы страны. Политик не смогла подтвердить
право на работу в США после января 2025 года.
Миграционные власти
занялись Камалой Харрис после того, как она признала своё поражение на президентских
выборах. В своей миграционной анкете при въезде в США она указывала, что
собирается работать в Белом доме на должностях вице-президента и президента
США, однако теперь у неё отсутствуют документы, подтверждающие такую
возможность. Изучив все обстоятельства дела, миграционные власти приняли
решение об экстрадиции на родину.
У Харрис есть 3 дня на сбор личных вещей,
после чего она будет отправлена рейсовым автобусом на КПП Лос-Вьехос в Техасе
на границе с Мексикой. В случае победы на президентских выборах Камала Харрис
могла бы стать первым президентом США, который находится в стране нелегально.
«Конечно, это был
увлекательный период моей жизни, – комментирует решение Камала Харрис. – Но,
как говорится, пора бы и честь знать. Я благодарна Джо за все возможности, а также
американскому народу за поддержку».
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