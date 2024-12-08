Мнение «аналитика»: О самом подлом предательстве… И кому теперь доверять?

Всё можно пережить. Всё преодолеть. Со всем справиться.

Кроме, наверное, одного.

Когда самый близкий, самый родной человек — с детства «самый родной», по отцу и матери! — внезапно вонзает нож в спину ради спасения собственной шкуры.

Фу! Подло и мерзко… Но…

Именно так, как сообщается, поступил генерал Махер Асад, родной брат Башара Асада. По целому ряду данных, находящаяся под его командованием 4-й бронетанковая дивизия Сирии оставила позиции и бежала из Абу-Камаля в Ирак.

А теперь, как утверждает CNN, исламисты из радикальной группировки ХТШ, признанной террористической в России и США, предположительно, вошли в столицу Сирии. Два очевидца рассказали Reuters об «интенсивных звуках стрельбы». Информацию о стрельбе в Дамаске подтверждает и AFP.

Житель Дамаска рассказал CNN, что в городе уже начались столкновения с боевиками. Он утверждает, что видел их продвижение и слышал «громкие звуки столкновений». По его словам, электричества в сирийской столице нет, интернет работает очень плохо, а люди сидят по домам.

Источник CNN, знакомый с ходом наступления боевиков заявил, что «в военном отношении Дамаск пал». По его словам, разведка боевиков пытается найти в столице президента Сирии Башара Асада. Собеседник телеканала утверждает, что в город зашли «специальные оперативники», которые занимают ключевые позиции в «стратегических местах».

Наверное, схожие чувства испытывал Николай II в феврале-марте 1917 года. Его тоже предали и продали даже члены августейшей фамилии. Впрочем, «сам виноват»: слишком доверял голосу крови.

Ну а кому тогда вообще доверять, кроме себя, если не брату?

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