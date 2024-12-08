 

Мнение «аналитика»: О самом подлом предательстве… И кому теперь доверять?

08.12.2024, 6:45, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Всё можно пережить. Всё преодолеть. Со всем справиться.

Кроме, наверное, одного.

Когда самый близкий, самый родной человек — с детства «самый родной», по отцу и матери! — внезапно вонзает нож в спину ради спасения собственной шкуры.

Фу! Подло и мерзко… Но…

Именно так, как сообщается, поступил генерал Махер Асад, родной брат Башара Асада. По целому ряду данных, находящаяся под его командованием 4-й бронетанковая дивизия Сирии оставила позиции и бежала из Абу-Камаля в Ирак.

А теперь, как утверждает CNN, исламисты из радикальной группировки ХТШ, признанной террористической в России и США, предположительно, вошли в столицу Сирии. Два очевидца рассказали Reuters об «интенсивных звуках стрельбы». Информацию о стрельбе в Дамаске подтверждает и AFP.

Житель Дамаска рассказал CNN, что в городе уже начались столкновения с боевиками. Он утверждает, что видел их продвижение и слышал «громкие звуки столкновений». По его словам, электричества в сирийской столице нет, интернет работает очень плохо, а люди сидят по домам.

Источник CNN, знакомый с ходом наступления боевиков заявил, что «в военном отношении Дамаск пал». По его словам, разведка боевиков пытается найти в столице президента Сирии Башара Асада. Собеседник телеканала утверждает, что в город зашли «специальные оперативники», которые занимают ключевые позиции в «стратегических местах».

Наверное, схожие чувства испытывал Николай II в феврале-марте 1917 года. Его тоже предали и продали даже члены августейшей фамилии. Впрочем, «сам виноват»: слишком доверял голосу крови.

Ну а кому тогда вообще доверять, кроме себя, если не брату?

Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.12 / Рупор кремлевской пропаганды: Распад Сирии

08.12 / Рупор кремлевской пропаганды: Нападение Финляндии на Россию. Война 1921-1922 годов

08.12 / Зимние тенденции маникюра: самые интересные новинки цветов и дизайнов

07.12 / Мнение: Оно не хочет, чтобы его отключали

07.12 / Мнение: Зомби по дороге в никуда

07.12 / Собрались на фотосессию – сначала к визажисту! Почему макияж для съемки лучше делать у мастера

07.12 / Мнение: Усть-Среднеканская ГЭС, рост цен на газ в Европе и остановится ли прокачка по газопроводам

07.12 / Членам группы BTS грозит от 20 до 99 лет лишения свободы за участие в попытке госпереворота

07.12 / Мнение: Полезные ископаемые на астероидах, хранение данных на алмазах и сверхчистый графит

07.12 / В честь сближения России с африканскими странами на Дворцовой площади поставят пальму вместо ёлки

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика