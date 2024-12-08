 

Рупор кремлевской пропаганды: Распад Сирии

08.12.2024, 6:05, Разное
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Распад Сирии

Маловероятно, что правительство Башара Асада просуществует до следующих выходных.

Дамаск может пасть уже в ближайшие 24 (максимум 48) часов.
Какая-то серьезное взаимодействие сирийской армии и сирийских силовых структур фактических отсутствует, как впрочем и серьезное сопротивление. Фактически, сирийские силовые структуры не защищают собственную страну. Отдельные исключения лишь подчеркивают картину всеобщего разложения. Уже не так важно – все ли там само рассыпалось или же где-то имело место предательство – важен сам факт. Сирия в прежнем виде доживает последние дни. Если какая-то помощь и планировалась, то она банально не успевает – сирийская армия и государство распадаются максимально стремительно.

России предстоит решать вопросы.

1. Сохранения своих военных баз в Латакии.
2. Эвакуации своих граждан и военных из Дамаска.
3. Общая минимизация последствий и издержек.

Иран же фактически остается без сухопутного коридора, который был выстроен Сулеймани в 2017 году. Это стратегическое поражение.

Сирию скорее всего ждет длительная война на руинах государства в стиле Ливии и Афганистана. Миллионы беженцев и расползающиеся по региону террористы прилагаются.
Опираясь на захваченные районы Сирии радикальный исламизм безусловно даст свои уродливые всходы во многих странах. В том числе попытается и у нас.

Источник: Colonel Cassad


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