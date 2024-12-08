Рупор кремлевской пропаганды: Нападение Финляндии на Россию. Война 1921-1922 годов

Нападение Финляндии на Россию. Война 1921-1922 годов

Шестого ноября 1921 года финские добровольческие соединения вторглись на территорию советской Карелии. Что представляла собой в то время Финляндия как государство? Почему она так активно пыталась начать войну с Советской Россией? Какие у нее были обоснования для вторжения в Карелию? Как Красная армия боролась с финским вторжением? И какие преступления совершали добровольческие финские соединения?

Ответы на эти и другие вопросы – в программе Егора Яковлева «Исторический ликбез» в эфире радио Sputnik.

Гость: Глеб Таргонский, историк

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