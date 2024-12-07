Собрались на фотосессию – сначала к визажисту! Почему макияж для съемки лучше делать у мастера

Каждой девушке иногда хочется почувствовать себя настоящей моделью. Сейчас это совсем несложно, профессиональную фотосессию может заказать себе любая. Может показаться, что к встрече с фотографом вполне можно подготовиться самостоятельно, но это не совсем так. Есть несколько причин сходить перед фотосессий к профессиональному визажисту.

Особенности освещения

Во время съемки в фотостудии используются профессиональные мощные софиты. Под таким освещением все несовершенства кожи видно как под микроскопом. Когда вы красились дома, вам могло показаться, что вы просто идеально нанесли тон и замаскировали все, что нужно скрыть от посторонних глаз, но на камере все равно отчетливо видны все несовершенства: и высыпания, и купероз, и расширенные поры, и темные круги под глазами, и многое другое. И вообще складывается впечатление, что на лице нет косметики.

Профессиональный визажист прекрасно знаком с особенностями освещения на фотосессиях. Он знает, какие средства и насколько плотным слоем нужно наносить, чтобы софиты не “съедали” их полностью. Возможно, глядя в зеркало, вы сочтете свой макияж слишком ярким, но, когда увидите фотографии, поймете, что это именно то, что было нужно.

Тени и блики

Вам может показаться это странным, но камера в совокупности с профессиональным освещением делает лицо плоским, невыразительным. Поэтому, если вы просто выровняете цвет лица пудрой или тональным кремом, ничего хорошего из этого не выйдет. Фото получится невзрачным, безликим.

Используя румяна и хайлайтер, визажист нанесет на кожу правильные светотени и буквально нарисует ваше лицо. За счет грамотного контуринга можно не только подчеркнуть естественные черты, но и подправить некоторые недостатки (например, асимметрию или что-то в этом роде).

Глаза

Независимо от того, планируете вы портретную съемку крупным планом или сюжетную, основное внимание всегда приходится именно на глаза. Они должны быть правильно подчеркнутыми, чтобы не потеряться на общем фоне. И не думайте, что вы сможете сделать это самостоятельно.

Нужно учитывать, что практически вся декоративная косметика, которая используется в повседневном макияже, даже если она очень дорогая, через камеру смотрится очень дешево и вульгарно. С ней ваши глаза будут либо излишне блеклыми, либо чрезмерно блестящими. Профессионал знает, какие именно средства использовать для фотосессии, как сделать ваши глазки наиболее выразительными.

Дефекты

Идеальных лиц не бывает. У кого-то присутствует нависшее веко, у кого-то глаза слишком далеко или слишком близко посажены, у кого-то присутствуют выраженные возрастные изменения или асимметрия и так далее. Ежедневно видя себя в зеркале, вы перестаете их замечать, так как взгляд замыливается. Но камера не только обнажает эти дефекты, но даже утрирует их.

Профессиональный визажист знаком с приемами корректировки всех основных недостатков. Причем, делая макияж для фотосессии, нужно соблюсти некоторые условности, благодаря которым дефекты не будут видны через камеру под профессиональным освещением. Поэтому лучше не рисковать.

“Фотошоп” не поможет

Некоторые девушки и женщины считают, что профессиональный макияж для фотосессии – пустая трата денег. Можно слегка подкрасться дома (а можно вообще не краситься), потому что фотограф все равно отрегулирует снимки. Где нужно сотрет, где нужно нарисует, и в итоге получится идеальное фото как в глянцевом журнале. Но это огромное заблуждение.

Действительно, в фоторедакторе можно создать практически любой эффект. Но вы должны учитывать, что, если ваш макияж будет нарисован с нуля на каждой фотографии, это займет очень много времени и, соответственно, повлияет на итоговую цену. Плюс нужно учитывать, что макияж, нарисованный в “Фотошопе”, скорее всего, будет выглядеть искусственно.

Это касается и волос

Не только макияж, но и прическа для фотосессии должна быть сделана профессионалом. Причины все те же. Опытный парикмахер знает, что сделать с волосами, как их правильно уложить, чтобы они не просто потрясающе смотрелись на снимках, но еще и не растрепались за несколько часов съемки.

Не думайте, что вылив на голову флакон лака, вы обеспечите себе идеальную фиксацию и потрясающую укладку. Так вы лишь сделаете волосы “пластмассовыми” на вид. И вообще они быстро опадут. Парикмахер использует качественные профессиональные средства, которые надолго фиксируют, но не создают эффект искусственности.

Полное сопровождение

Многие визажисты оказывают услугу полного сопровождения во время съемок. Мастер будет постоянно находиться рядом с вами на случай, если в процессе съемки потребуется что-то подправить, подкорректировать или изменить. Такой услугой однозначно следует воспользоваться, если планируется продолжительная фотосессия, которая займет несколько часов. А еще сопровождение визажиста особенно не помешает при проведении съемки на улице.