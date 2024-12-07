 

Членам группы BTS грозит от 20 до 99 лет лишения свободы за участие в попытке госпереворота

07.12.2024, 19:33, Разное
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Участникам популярной корейской группы BTS грозит от 20 до 99 лет тюрьмы по обвинению в поддержке государственного переворота, который планировал совершить президент Юн Сок Ёль. Прокуратура установила, что он получил предварительное согласие от членов группы «оказать полное содействие в установлении диктатуры».

Ожидалось, что BTS выступят с поддержкой главы государства в наиболее решающий момент и выведут на площади миллионы молодых людей по всей стране. Реализации этого плана помешал только ранний провал госпереворота из-за отказа ряда воинских частей подчиняться приказам президента.

«Установлено, что члены группы, включая почти всех технических сотрудников, менеджеров и двух продюсеров, в момент путча не спали и выполняли предварительные указания президента, рассосредоточившись по стране и ожидая дальнейших приказов», – говорится в заявлении прокуратуры.

В настоящий момент министерству внутренней безопасности удалось изловить 5 из 7 участников группы. Лидер BTS Чон Джонгук скрывается в приграничных районах и по всей видимости скоро попытается бежать в КНДР, в связи с чем в трёх регионах объявлен режим специальной полицейской операции. Северокорейская сторона тоже привела свои силы в состояние полной боеготовности с целью не допустить проникновение в страну Джонгука.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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