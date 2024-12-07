 

В Тбилиси в ходе акции протеста задержаны около 50 человек

07.12.2024, 15:35, Новости дня
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МВД Грузии сообщает, что в ходе акции протеста, проходившей в ночь на 7 декабря в центре Тбилиси были задержаны 48 человек.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили прокомментировала жестокий разгон мирной демонстрации бойцами спецназа так: “Грузины, борющиеся за свободу и европейское будущее, встречают 9-й день жестокого террора и репрессий. Грубые нарушения основных прав человека – похищения, избиения, незаконные обыски и аресты – продолжаются”.

Омбудсмен Грузии в свою очередь подчеркнул, что на момент, когда правоохранительные органы начали разгонять акцию посредством водометов и слезоточивого газа, она носила мирный характер и не существовало никаких правовых оснований для вмешательства в свободу собрания.

Всего за 10 дней протестов были задержаны 360 человек, минздрав и полиция приводят данные о более чем 100 пострадавших.


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