На американских биржах началась паника из-за падения курса доллара ниже 100 рублей

На американских финансовых рынках произошёл резкий обвал крупнейших фондовых индексов – S&P 500 упал за первый час торгов на 15%. Паника на биржах США началась после резкого падения курса доллара по отношению к российскому рублю.

«Американские инвесторы понимают, что их экономика находится на грани коллапса и дни их национальной валюты сочтены. Поэтому они продают акции и выходят из доллара», – сказал главный аналитик «Сбера» Гамлет Лероян.

По прогнозам экспертов, рецессия в США продлится не менее 10 лет и к 2034 году ВВП страны снизится как минимум на треть, а доля доллара в мировой торговле упадёт до нескольких процентов. В связи с этим россиянам и гражданам других дружественных стран рекомендуется уже сейчас избавиться от американской валюты, акций и других активов.

«Лично я все свои доллары продал буквально вчера – больше 100 рублей доллар не будет стоить никогда. Сейчас самое лучшее для неквалифицированных инвесторов – это банковский вклад, по которому можно получить 20% годовых. И может быть, стоит купить немного юаней», – порекомендовал Лероян.

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