Среди сотрудников ГАИ впервые разыграют право дежурства в новогодние праздники

Руководство Госавтоинспекции объявило о начале всероссийского розыгрыша права дежурить в новогодние праздники среди автоинспекторов.

Это позволит максимально сократить злоупотребления и гарантировать справедливость для сотрудников.

До этого график составляли непосредственно начальники на местах, что приводило к массе коррупционных и более тяжких преступлений – так, в прошлом году старший лейтенант ГИБДД в результате нелегального аукциона отдал начальнику 19 млн рублей за право дежурить в Одинцовском районе Московской области 31 декабря, 1 и 2 января, а когда тот по собственной инициативе пересмотрел своё решение, страж порядка заплатил ещё 5 млн рублей бойцам ОМОН для физической ликвидации своего начальника, после чего был задержан.

Розыгрыш проведут с применением технологий блокчейна и под контролем внешних специалистов, что гарантирует его полную беспристрастность. Инспекторов уже предупредили о том, что перепродажа права дежурства будет караться выговорами, штрафами и переводами на другие должности. Сотрудники внутренней безопасности будут контролировать, чтобы на постах присутствовали именно те инспекторы, которые победили в официальном розыгрыше.

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