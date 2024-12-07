Электронные татуировки позволят снимать ЭЭГ эффективнее громоздких электродов

Используемые ныне системы мониторинга мозга при всей своей эффективности весьма громоздки, сложны, затратны по времени и требуют наличия обслуживающего персонала.

Исследователи из Техасского университета в Остине предельно упростили подход, заменив связки электродов и проводов нанесенной на предварительно обритую голову татуировкой из токопроводящих чернил.

Процесс мониторинга занимает не более часа, поскольку исследователям приходится корректировать положение головы человека. Однако, по словам разработчиков, по мере совершенствования системы исследование может сократиться до 20 минут.

После нанесения чернил на голову на коже образуется пленка толщиной 30 микрометров (половина толщины волоса). Тесты с участием пяти добровольцев показали, что электронные татуировки хорошо фиксируют сигналы мозга, ни в чем не уступая обычным электродам для ЭЭГ. Более того, если те теряют сцепление с кожей уже через шесть часов, то татуировки держатся более суток. После тестирования они легко смываются спиртом или шампунем.

Помимо более простой настройки, токопроводящие чернила можно наносить тонкими линиями, что позволяет использовать более короткие провода для подключения татуировок к оборудованию мониторинга. В дальнейшем с помощью таких электронных тату медики смогут диагностировать эпилепсию, опухоли головного мозга и различные неврологические расстройства.

Источник — Cell Biomaterials