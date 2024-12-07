Мнение: Конец эксперимента

Поразительно! Читаем в ЕЖ (в телеграме):

“Книгам в РФ хотят выдавать «прокатные удостоверения» по аналогии с фильмами.

Для этого российские власти в ближайшее время хотят разработать соответствующий закон. Книгоиздание — «едва ли не единственная отрасль, которая не регулируется законодательно», заявила советник президента РФ Владимира Путина Елена Ямпольская.

«Не перестаю удивляться тому, что фильм должен получить прокатное удостоверение, а книга просто издается и поступает в магазин», — сказала она”.

“Прокатные удостоверения” – это, собственно, говоря, цензура и есть. В самом чистом виде. Как раз то, что, как кое-кто еще помнит, напрямую запрещено Конституцией РФ. Грех не перечитать эти прекраснодушные строки, которые, по идее, должны были превратить Россию в нормальную страну, но оказались смешными и бессильными в нашем вечном Мордоре:

1. Каждому гарантируется свобода мысли и слова.

2. Не допускаются пропаганда или агитация, возбуждающие социальную, расовую, национальную или религиозную ненависть и вражду. Запрещается пропаганда социального, расового, национального, религиозного или языкового превосходства.

3. Никто не может быть принужден к выражению своих мнений и убеждений или отказу от них.

4. Каждый имеет право свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом. Перечень сведений, составляющих государственную тайну, определяется федеральным законом.

5. Гарантируется свобода массовой информации. Цензура запрещается.

Ничего этого в России сегодня нет и близко. Собственно, случившееся не так давно введение обязательных “прокатных удостоверений” для фильмов УЖЕ было актом цензуры – на которое почему-то никто не обратил внимания. Сейчас, значит, попытаются накинуть удавку и на книги. Какие-то скоты назовутся Главлитом и станут тщательно “искать крамолу” в произведениях писателей и запрещать книги от имени государства, которое, как водится, назовет себя “родиной”.

А всё окружающее жующее свою жвачку большинство даже ничего особо не заметит. Процентов 90 недорогих россиян не знает, что такое цензура, равно как не узнает, что ее снова ввели. И единственно интересный вопрос во всем этом – а ПОЧЕМУ?

ЗАЧЕМ ее отменяли? Дебилы скажут, что отменили враги-иноагенты по наущению проклятого Запада, а теперь истинные патриоты, дескать, от избытка своих добрых чувств наденут на местных дебилов намордники – для их же блага, конечно. Дебил же радуется тому, что теперь кто-то будет следить, как бы дебил чего лишнего не прочел или не увидел в кино – дебил воспринимает такую слежку как ЗАБОТУ о нем.

Но если не поддаваться дебилизатору, то надо бы ответить на вопрос – почему цензуру отменяли? КТО отменял? Чего хотел? Ведь нельзя сказать, что в совке против цензуры и за свободу кто-то реально боролся. Никто не боролся, все спокойно хлестали водку литрами. А потом вдруг стали вводить свободы, которых никто не просил из местных. Почему совкам отменили цензуру и понаписали эти прекрасные слова – “Каждому гарантируется свобода мысли и слова”?

Теперь-то понятно, что “подарить” свободы в принципе нельзя: это главный урок краха так называемых “российских реформ” с 1985 года по 2000 год (приход гебиста к власти, который начал толкать страну к войне). Свободы кто-то должен пробивать сам и защищать, а дареные легко отбирать обратно.

Думали, видимо, что можно ввести свободы – а потом, как бы на их почве, прорастут и те силы, которые будут заинтересованы в том, чтобы их защитить. На деле, как мы видим, никаких СИЛ в России так и не возникло – дареные свободы защищать некому оказалось. Конституция стала простой грязной бумажкой.

Моя догадка – из известного мема: “народ не тот попался”. Свободы возвращали именно те, кто так и думал про местный народ, по недоразумению называемый русским: не тот попался. Полагали, что народ недостаточно инициативный, недостаточно умный, недостаточно предприимчивый, слишком раболепный, слишком пассивный. Объясняли это “тяжелым историческим наследием” – сначала, мол, русская история произвола и крепостничества, потом – советское зверство от имени “рабочих и крестьян”. Считалось, что население слишком забитое, его надо “отморозить”. Раскрыть возможность собственного достоинства, для этого хотя бы формально объявить ВОЗВРАТ ПРАВ. Но и права, как выяснилось, “вернуть” нельзя: люди напуганы, люди безвольны, люди НЕ ВЕРЯТ, люди неспособны обьединяться против произвола.

В общем, ничего не вышло. Прогрессоры, затеявшие этот эксперимент “разморозки”, потеряли терпение и решили, что ждать нет смысла, надо обратно загонять этот скот в стойла и браться за кнут. Гнать его, как они привыкли – плетями к светлому будущему. Большинство и не поймет, что что-то поменялось.

Конец эксперимента.