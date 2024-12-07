Мнение: Кто башлял за Асада?

Забавно наблюдать, как всё вдруг лихо посыпалось. Сирия разваливается просто на глазах, удивительно. Последняя новость – что вроде бы Асад уже бежал вместе со своим семейством (помчится, надо полагать, куда-то в Ростовскую область, в российскую деревню, рядышком с коттеджем Януковича). Теперь самый интересный вопрос – а что будет после бегства Асада с российской “военной базой” “военно-космических сил” в Хмеймиме вместе с военно-морской базой ВМФ РФ Тартусе? Как там вообще прописано в договорах – российские “солдаты удачи” должны бежать одновременно со своим “арендодателем” Асадом – или смогут немного задержаться?

Пишут, что одно, мол, несомненно: если придется бежать, то бежать придется практически налегке, поскольку вывезти из Сирии всякого военного хлама (танки, пушки, С300 и С400, боеприпасы, ракеты и прочее), всё, что туда натащили запасливые россияне с 2015 года, НЕ УДАСТСЯ. Помнится, в 2015 году ввиду недостатка транспортов из Черного моря в Средиземное РФ нанимал баржи для перевозки… у друга Эрдогана. Сейчас, поскольку вышвыривает “друга Владимира” по сути Турция, барж он, наверно, уже не даст. Тогда многое придется там просто бросить, и “эвакуация” из Сирии для России станет напоминать известное бегство американцев из Афганистана.

В принципе, как-то всё странно. Почему Асад сидел в Сирии, как клещ, с начала “десятых”, вцепившись в свой “золотой трон” в Дамаске обеими руками. Успешно отбивался от всех. И тут вдруг нате – развалился в считанные дни. Интересно, почему? Россияне где-то сильно облажались, а нам не говорят, в чем?

В итоге будет довольно бледный вид. Так и не понятно, ЗАЧЕМ затевали всю авантюру, торчали там почти 10 лет, если в итоге Асаду все равно придется бежать, да и “сверхценные”, по мнению озабоченных “патриотов” РФ, “базы в Сирии” придется так и бросать несолоно хлебавши? Какая-то, глядя со стороны, предельно тупая авантюра выходит.Высадились, получили по морде, убрались ко всем чертям. А смысл? Лучше б признались сразу – “Нам заплатили”. Типа – кто-то отслюнявил за функции ЧОПа при Асаде для российских военных – типа миллиард в год. Но кто? Америка? Или пресловутые Рокфеллеры? Или Британия? Кто башлял, упросив “сдать в аренду” ВС РФ? И вообще – а разве можно торговать армией России оптом и в розницу? Было бы интересно узнать когда-нибудь правду.