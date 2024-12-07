 

Опубликованы имена пятерых израильтян, погибших при аварии в Марокко

07.12.2024, 0:40, Новости дня
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Разрешены к публикации имена пятерых граждан Израиля, которые погибли в результате дорожно-транспортного происшествия в городе Загора в Марокко.

Это 37-летний Натан Шапира, 33-летний Шимон Тфилински, его брат 20-летний Йосеф Тфилински, 18-летний Моше Галант и 25-летний Исраэль Меир Шаша. У Натана Шапира сиротами остались восемь детей, как и у Шимона Тфилински.

По данным предварительного расследования, авария произошла в пятницу утром, когда автомобиль, в котором находились пятеро израильтян, потерял управление, перевернулся и скатился под откос. Все пятеро находившихся в машине погибли.

Все погибшие являются приверженцами хасидизма, они проживали в Цфате и отправились в Марокко в рамках группы из нескольких десятков паломников, чтобы посетить могилы еврейских праведников и святые места. Они ехали колонной из нескольких автомобилей по пустынной местности в направлении могилы раввина Махлуфа Бен-Йосефа, и на каком-то этапе паломники заметили отсутствие одной из машин.

Они начали розыски и связались с местными властями. Через несколько часов разбившийся автомобиль был обнаружен, все его пассажиры и водитель были мертвы. Тела погибших будут направлены в Касабланку для проведения идентификации и подготовки к захоронению, после чего тела будут отправлены в Израиль.

На место происшествия выехала группа волонтеров организации сбора и идентификации жертв терактов и катастроф ЗАКА, чтобы помочь подготовить тела должным образом и отправить их для захоронения в Израиль.

Представительство Израиля в Рабате занимается всеми связанными с происшествием формальностями. По всей видимости, доставить тела в Израиль не получится раньше воскресенья.


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